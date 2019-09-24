Нигматулин: Парламентский диалог укрепляет доверие и партнерство между странами

Председатель Мажилиса подвел итоги совещания спикеров парламентов стран Евразии.

24 сентября Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, подводя итоги 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерства", выразил уверенность, что инициативы и предложения, прозвучавшие на форуме, позволят вывести партнерство государств Евразии на новый уровень. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента.

Отметив обстоятельный, глубокий разговор о путях продвижения интеграционных процессов на Евразийском пространстве, состоявшийся обмен опытом их законодательного обеспечения, Спикер Мажилиса поблагодарил всех участников совещания за работу на форуме.

- Благодаря всем вам наша нынешняя встреча в столице Казахстана – городе Нур-Султане позволила активно задействовать имеющийся потенциал парламентской дипломатии для укрепления взаимодействия между нашими государствами. Все выступления на пленарных заседаниях, обсуждения, дискуссии еще раз показали, что такой формат многостороннего межпарламентского взаимодействия помогает решать задачу укрепления политических, экономических и гуманитарных связей, углубления интеграционных процессов на нашем континенте. Поэтому нам необходимо и впредь активно использовать потенциал наших законодательных органов для развития диалога, доверия и партнерства, - сказал Нурлан Нигматулин.

Всего в рамках форума состоялось четыре пленарных заседания, на которых обсуждены вопросы укрепление мира и стабильности в регионе, противодействие экстремизму и терроризму, развитие диалога цивилизаций и культур, инновационное развитие экономик стран, цифровизация, решение социальных проблем.

Итогом работы стало Заявление участников 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии.

- 25 лет назад Первый Президент страны – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев выступил с инициативой Евразийской интеграции. За эти годы, пройдя ряд этапов развития, инициатива Елбасы получила свое воплощение в ряде важнейших соглашений и договоренностей. И сегодня на нашем форуме парламентарии стран Европы и Азии, отмечая исключительную роль Первого Президента Казахстана, в своем Заявлении закрепили исторический вклад Нурсултана Назарбаева как автора и инициатора Евразийской идеи, а также ряда успешных интеграционных экономических институтов на Евразийском пространстве. Это свидетельство международного признания заслуг Елбасы, успешности его стратегического курса, который все эти годы обеспечивает поступательное движение Казахстана вперед.

Следующее, пятое совещание спикеров парламентов стран Евразии состоится в 2020 году в Индонезии.

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