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В Алматы рухнул ветхий дом

Многодетная семья едва не оказалась под завалами.

Фото : скриншот с видео24 сентября 2019, 21:01

Половина частного жилого дома принадлежала многодетной семье. Они успели покинуть помещение за несколько минут до разрушения несущей стены, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Инцидент якобы произошел из-за соседа, который начал ремонт и нарушил технику безопасности.

Частично рухнувший дом давно делят два хозяина. Часть жилого строения, возведенного еще в 60-е годы, по документам принадлежит Елене Горбатиковой. В советское время женщина была единственными владельцем жилого строения. Но в 1996-м продала полдома семье Молдасановых. Однако сделка прошла без должного оформления. А спустя годы хозяйка решила снести часть постройки, несмотря на возражение соседей. С этого все и началось.

- Мы говорили, что нельзя пока ничего сносить и вообще что-то трогать. У нас нет денег на стройку нового дома. Но они начали там что-то рыть и сверлить. Вот в итоге все грохнуло. Прямо возле этой стены стоял наш диван, на котором сидели мои дети! - говорит Алтынкуль Молдасан.

Законная владелица недвижимости считает, что не несет никакой ответственности за произошедшее. Поэтому и ущерб возмещать не собирается.

- Но я не виновата. Она говорит, что я должна материальный ущерб возместить, это общая стенка, понимаете? - говорит Елена Горбатикова.

Многодетная семья Молдасановых сейчас временно живет у родственников в Алматинской области. Но будет вынуждена арендовать квартиру в Алматы, так как дети ходят в городскую школу. В жилой конфликт местная администрация напрямую вмешиваться не стала, представители акимата предоставили технику для уборки строительного мусора и пообещали посодействовать в оформлении правоустанавливающих документов.

- Как только получили сообщение об обвале стены, акиматом Жетысуского района была направлена бригада, чтобы оказать содействие в сборе строительного мусора. Вместе с этим установили собственника этого участка. У них, к сожалению, была большая проблема по завершению сделки на право приобретения этого имущества с 1997 года. Сделка была не завершена. В качестве правоустанавливающих документов у семьи была только расписка. Сегодня уже достигнута договоренность по завершению сделки, - сообщил Алишер Сатыбалдиев, заместитель акима Жетысуского района г. Алматы.

Всего в Жетысуском районе около 20 тысяч частных жилых строений. Сколько из них находятся в аварийном состоянии - неизвестно. В местной администрации такой учет не ведут, мониторинг проводят лишь по многоэтажным ветхим домам. Если постройка частная, то и ответственность за нее несут персонально владельцы.

Семья Молдасановых между тем теперь просит всех неравнодушных помочь в решении жилищной проблемы.


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