В Алматы рухнул ветхий дом

Многодетная семья едва не оказалась под завалами.

Половина частного жилого дома принадлежала многодетной семье. Они успели покинуть помещение за несколько минут до разрушения несущей стены, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Инцидент якобы произошел из-за соседа, который начал ремонт и нарушил технику безопасности.

Частично рухнувший дом давно делят два хозяина. Часть жилого строения, возведенного еще в 60-е годы, по документам принадлежит Елене Горбатиковой. В советское время женщина была единственными владельцем жилого строения. Но в 1996-м продала полдома семье Молдасановых. Однако сделка прошла без должного оформления. А спустя годы хозяйка решила снести часть постройки, несмотря на возражение соседей. С этого все и началось.

- Мы говорили, что нельзя пока ничего сносить и вообще что-то трогать. У нас нет денег на стройку нового дома. Но они начали там что-то рыть и сверлить. Вот в итоге все грохнуло. Прямо возле этой стены стоял наш диван, на котором сидели мои дети! - говорит Алтынкуль Молдасан.

Законная владелица недвижимости считает, что не несет никакой ответственности за произошедшее. Поэтому и ущерб возмещать не собирается.

- Но я не виновата. Она говорит, что я должна материальный ущерб возместить, это общая стенка, понимаете? - говорит Елена Горбатикова.

Многодетная семья Молдасановых сейчас временно живет у родственников в Алматинской области. Но будет вынуждена арендовать квартиру в Алматы, так как дети ходят в городскую школу. В жилой конфликт местная администрация напрямую вмешиваться не стала, представители акимата предоставили технику для уборки строительного мусора и пообещали посодействовать в оформлении правоустанавливающих документов.

- Как только получили сообщение об обвале стены, акиматом Жетысуского района была направлена бригада, чтобы оказать содействие в сборе строительного мусора. Вместе с этим установили собственника этого участка. У них, к сожалению, была большая проблема по завершению сделки на право приобретения этого имущества с 1997 года. Сделка была не завершена. В качестве правоустанавливающих документов у семьи была только расписка. Сегодня уже достигнута договоренность по завершению сделки, - сообщил Алишер Сатыбалдиев, заместитель акима Жетысуского района г. Алматы.

Всего в Жетысуском районе около 20 тысяч частных жилых строений. Сколько из них находятся в аварийном состоянии - неизвестно. В местной администрации такой учет не ведут, мониторинг проводят лишь по многоэтажным ветхим домам. Если постройка частная, то и ответственность за нее несут персонально владельцы.

Семья Молдасановых между тем теперь просит всех неравнодушных помочь в решении жилищной проблемы.

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