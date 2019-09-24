Дарига Назарбаева: В Казахстане следят за опытом Эмиратов

Глава Сената провела встречу с Председателем Федерального национального совета ОАЭ.

Глава Сената Дарига Назарбаева встретилась с Председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Амаль Аль-Кубейси. Был обсужден широкий комплекс вопросов, касающихся двусторонних отношений и современной повестки международных отношений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Стороны отметили значительный потенциал развития казахстанско-эмиратских отношений. Среди перспективных направлений - сотрудничество и обмен опытом в сферах космоса, энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии, продовольственной безопасности, образования, культуры, туризма.

Дарига Назарбаева особо подчеркнула прогрессивное отношение руководства ОАЭ к расширению прав и возможностей женщин, гендерному равенству и толерантности.

- Решение Президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна предоставить половину мест в предстоящем новом составе Федерального национального совета женщинам свидетельствует о признании их роли в обеспечении стабильного и эффективного развития государства и общества. В Казахстане внимательно следят за опытом Вашей страны. Видение стратегии по расширению участия женщин в политике и государственном управлении Лидером нации - Первым Президентом РК Н. Назарбаевым во многом совпадает со взглядами руководства ОАЭ, - отметила Д. Назарбаева.

В свою очередь Председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов, доктор Амаль Аль-Кубейси выразила благодарность Казахстану за проявленное гостеприимство, поздравила Д.Назарбаеву с назначением Спикером Сената.

- Искренне обрадовалась, когда узнала о Вашем назначении. Вы являетесь образцом для многих женщин не только в странах Азии, но и во всем мире. Уверена, Ваши идеи, Ваш опыт послужат во благо народа Казахстана, - сказала Амаль Аль-Кубейси.

25 сентября 2019 года с Байконура в космос впервые отправится астронавт от ОАЭ. Амаль Аль-Кубейси подчеркнула, что это историческое событие станет важным этапом в развитии отношений между двумя странами.

Также стороны высказались по актуальным проблемам международных отношений. Дарига Назарбаева и Амаль Аль-Кубейси считают, что решение многих конфликтов в мире, в том числе и на Ближнем Востоке, возможно только на основе политического диалога.

Амаль Аль-Кубейси особо подчеркнула важность усилий политиков и представителей религий в совместном поиске путей противодействия. терроризму и экстремизму.

- Благодарю Казахстан и Первого Президента Нурсултана Назарбаева за инициативы, направленные на борьбу с распространением терроризма и экстремизма. Мы высоко ценим усилия Президента Касым-Жомарта Токаева в этом направлении и поддерживаем все ваши инициативы, - сказала Председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Амаль Аль-Кубейси.

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