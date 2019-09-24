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Головкин резко упал в рейтинге

Казахстанец больше не входит в топ-15.

Фото : DAZN24 сентября 2019, 21:25

Казахстанец Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) исключен из ТОП-15 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), передает Vesti.kz.

В августе Головкин шел на первом месте в среднем весе, но в сентябре лидером стал канадец Стивен Батлер (27-1-1, 23 КО). Выпал из рейтинга и следующий соперник казахстанца - украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО), с которым он 5 октября разыграет вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

В сентябрьском рейтинге WBO представлены четыре казахстанца: Канат Ислам (26-0, 21 КО) остался восьмым в среднем весе, а Жанибек Алимханулы (7-0, 3 КО) поднялся с 15-го на 13-е место в этом же дивизионе, Айдос Ербосынулы (12-0, 8 KO) переместился с девятой на восьмую позицию во второй средней категории, а Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) сохранил девятую строчку в первом полусреднем весе.

Титулом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе с октября прошлого года владеет американец Деметриус Андраде (28-0, 17 КО).

Ранее Головкин выпал из ТОП-15 рейтингов WBC и WBA.


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