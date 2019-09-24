Избиение ребенка в Алматы: Мужчина и раньше отрабатывал удары на детях

Выяснились новые подробности ужасного происшествия.

В Алматы врачи борются за жизнь двухлетнего ребенка, которого до полусмерти избил отчим. Уже больше суток мальчик находится в коме. У него гематома головного мозга, ушибы живота, грудной клетки и многочисленные травмы. 34-летний мужчина сначала уверял, что ребенок неудачно упал. Но позже признался: таким способом он пытался успокоить пасынка, который капризничал. Мужчину задержали. Родные пострадавшего теперь намерены добиться самого сурового наказания. Выяснилось, что отчим и раньше отрабатывал удары на детях, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Скромная времянка на окраине Алматы. Во дворе непривычно тихо. Без игр сидит даже старший ребенок. 5-летний Ансар стал свидетелем жестокой расправы над младшим братом. Двухлетнего малыша до полусмерти избил отчим. Родные мальчика признаются, до сих пор не могут оправиться от шока.

Нуржан Тенизбаев, дядя пострадавшего:

– Сестра позвонила и сказала, что племянник в реанимации. Я сразу приехал. Не думал, что так будет. Мы не собираемся его прощать. Три месяца назад он тоже ребенка избил. Я хотел разобраться, но сестра сказала, чтобы я не лез.

Родные говорят, накануне мать отправилась на работу. С детьми оставила своего сожителя. Что произошло между 34-летним взрослым и малолетним ребенком, неясно. Близкие предполагают, что причиной конфликта мог стать сотовый телефон. Малыш хотел поиграть, а когда получил отказ, стал плакать. Это и вывело мужчину из себя.

По словам родных, конфликт между взрослым и ребенком начался в доме. После отчим вытащил пасынка на улицу. Мужчина протащил мальчика больше 300 метров. Издевательства закончились лишь после того, как малыш потерял сознание.

Отчим сам привез ребенка в больницу. Медикам сказал, что мальчик упал. Врачи не поверили и сообщили в полицию. Сейчас состояние ребенка крайне тяжелое. Малышу уже сделали операцию, но угроза жизни еще есть. Прогнозы врачей неутешительны.

Динмухамед Рузуддинов, зам. главврача Центра детской неотложной медицинской помощи г. Алматы:

– Ребенку в неотложном порядке произведена операция – пластическая трепанация черепа, удаление субдуральной гематомы. В настоящее время ребенок находится в реанимации. Уровень сознания – кома. Ребенок на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние оценивается как крайне тяжелое, угрожающее для жизни. Прогноз неблагоприятный, к сожалению.

В истории сейчас разбираются правоохранители. Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания.

Салтанат Азирбек, официальный представитель департамента полиции г. Алматы:

– Показания отчима показались очень подозрительными. Оказалось, что не зря. На самом деле это отчим. Не вытерпев плача ребенка, нанес ему телесные повреждения. Он присматривал за ним, ребенок без конца якобы плакал. Он не мог его успокоить и в качестве решающего аргумента применил физическую силу.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит до семи лет колонии. К слову, он уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей. У него две судимости: за кражу и грабеж.

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