Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ураган в Акмолинской области бушевал всю ночь

Стихия нанесла немалый ущерб.

Фото : pixabay.com24 сентября 2019, 21:55

В Акмолинской области устраняют последствия сильного урагана, который бушевал всю ночь, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Порывы достигали 28 метров в секунду. Ветер ломал деревья, сносил столбы и срывал крыши с домов. Серьезно пострадали две школы и общежитие колледжа. Власти сейчас подсчитывают ущерб.

Ветер в регионе поднялся еще вечером 23 сентября, и к полуночи стихия разбушевалась. Ураган серьезно напугал учащихся кокшетауского многопрофильного колледжа гражданской защиты. В их общежитии снесло часть крыши – вырвало сразу 200 квадратных метров.

Школа Зерендинского района тоже почти на треть осталась без кровли. Ветер успокоился только к утру и успел создать немало хлопот коммунальщикам: в Кокшетау почти весь день убирали переломанные ветки деревьев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты