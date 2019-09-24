Ураган в Акмолинской области бушевал всю ночь

Стихия нанесла немалый ущерб.

В Акмолинской области устраняют последствия сильного урагана, который бушевал всю ночь, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Порывы достигали 28 метров в секунду. Ветер ломал деревья, сносил столбы и срывал крыши с домов. Серьезно пострадали две школы и общежитие колледжа. Власти сейчас подсчитывают ущерб.

Ветер в регионе поднялся еще вечером 23 сентября, и к полуночи стихия разбушевалась. Ураган серьезно напугал учащихся кокшетауского многопрофильного колледжа гражданской защиты. В их общежитии снесло часть крыши – вырвало сразу 200 квадратных метров.

Школа Зерендинского района тоже почти на треть осталась без кровли. Ветер успокоился только к утру и успел создать немало хлопот коммунальщикам: в Кокшетау почти весь день убирали переломанные ветки деревьев.

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