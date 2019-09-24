Пробка на казахстанско-узбекской границе образовалась из-за наркотиков

Казахстанские силовики проводили спецоперацию.

Пробка из сотен автомобилей образовалась на посту "Капланбек" в Туркестанской области. Водители вынуждены стоять в очереди на границе с Узбекистаном целый день, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В региональном департаменте госдоходов пояснили, пробка образовалась со стороны Узбекистана. Дело в том, что в прошлую пятницу на посту "Жибек Жолы" наши силовики проводили спецоперацию по поимке наркокурьера. В итоге досмотр был усилен, а машины отправили в объезд на другие посты. И если на казахстанских пунктах пробок в итоге удалось избежать, то узбекские пограничники до сих пор работали в усиленном режиме, но и это временно. Сотрудники департамента госдоходов советуют автомобилистам, прежде чем выбирать пункт пропуска, заглянуть на сайт их ведомства. Там дважды в сутки публикуются данные о количестве автомобилей на том или ином посту.

Баян Тулгабаева, пресс-секретарь департамента государственных доходов Туркестанской области:

– На границе Узбекистана и Казахстана образовалось скопление автомашин, так как на таможенных постах велась усиленная работа со стороны Узбекистана. Сейчас водители, следовавшие с поста "Жибек Жолы", пересекают границу через посты "Капланбек" и "Казыгурт". И в настоящее время пункты пропуска Туркестанской области работают в штатном режиме.

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