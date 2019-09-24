Как снизить радикализацию молодежи, рассказали в Казахской академии спорта и туризма

Мероприятие проведено при поддержке Управления общественного развития г. Алматы.

В рамках Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы в Казахской академии спорта и туризма прошла встреча студентов с членом Информационно-разъяснительной группы города Алматы, сообщает Zakon.kz.

- Как вы знаете, Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму была принята в Казахстане в прошлом году. Главная ее цель - обеспечение безопасности человека, общества и государства от насильственных проявлений религиозного экстремизма и угроз терроризма, - отметил в своем выступлении спикер, религиовед, преподаватель Египетского университета исламской культуры "Нур- Мубарак" Нурмухаммед Мейманхожа. – Также этот документ предусматривает эффективную профилактику религиозного экстремизма и терроризма, повышение иммунитета наших граждан к радикальной идеологии и нулевой терпимости к ее проявлениям, снижение влияния внешних факторов на радикализацию населения и особенно молодежи.

Данная целевая аудитория была выбрана не случайно. В Академии спорта и туризма учится много молодежи и особенно парней, приехавших из разных регионов нашей страны. Лектор считает, что им обязательно нужно рассказывать, что такое экстремизм, терроризм, радикальная идеология, чем они опасны, приводить примеры, показывать видеоролики и так далее, чтобы они, будучи мало информированными, не попали в деструктивные течения, секты или террористические организации. Ведь, как показывает жизнь, сейчас очень много молодых ребят начинают читать намаз, ходить в мечеть, а также в церкви и различные религиозные объединения – а их в Казахстане более 3,5 тысяч - поэтому они должны знать, откуда может исходить зло и как можно обезопасить себя в этом плане.

На встречу пришел весь первый курс, а также студенты со старших курсов.

– Их нужно своевременно адаптировать, информировать о современных вызовах и угрозах, которые нависают не только над Казахстаном, но и над многими странами мира, - говорит Нурмухаммед Мейманхожа. - По последним данным, только в нашей стране за участие в экстремистской и террористической деятельности осуждено более трех тысяч человек. К сожалению, многие из них оказались жертвами псевдорелигиозных течений и террористических организаций, потому что не получали в свое время нужных знаний и не повышали свою религиозную грамотность то есть проявили беспечность.

Спортсмены интересовались, по каким признакам можно отличить деструктивные течения, чем они отличаются от традиционного ислама и так далее и на все вопросы получили исчерпывающие ответы.

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