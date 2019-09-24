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Мужчина провел три года в трудовом рабстве в Карагандинской области

Начато досудебное расследование.

Фото : pixabay.com24 сентября 2019, 22:10

Полиция Карагандинской области вызволила из трудового рабства 59-летнего мужчину, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

22 сентября сотрудники криминальной полиции и местной полицейской службы ДП Карагандинской области проводили оперативно розыскные мероприятия в рамках ОПМ "Стоп трафик". На одной из зимовок, расположенной в Актогайском районе, сотрудники полиции выявили факт незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации в отношении 59-летнего мужчины.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 56-летний владелец зимовки, который дал признательный показания.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 126 УК РК (Незаконное лишение свободы).


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