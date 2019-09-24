Токаев выступит на дебатах Генассамблеи ООН

Он также принял участие в открытии первой части дебатов.

24 сентября Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН, Нью-Йорк, США. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе Общих дебатов выступили Генеральный секретарь ООН, лидеры Бразилии, США, Египта, Турции, Нигерии, Мальдив, Катара, Швейцарии, Хорватии, Боливии, Иордании, Южной Кореи, Буркина-Фасо, Франции, Чили и Боснии и Герцеговины.

Выступление Главы государства на Общих дебатах ГА ООН ожидается во второй половине дня, 24 сентября, ориентировочно в 17.30 часов по времени Нью-Йорка.

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