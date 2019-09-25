Казахстанец отказался от престижной работы в Канаде и переехал в аул

Бизнесмен уверен: его история может стать примером для любого городского жителя, который живет на небольшую зарплату, но хочет открыть свое дело.

Житель Караганды отказался от работы в Канаде и переехал в село. Здесь мужчина открыл свою ферму и сейчас разводит элитных мясных коров. Буренок закупил в соседней России. Бизнес оказался настолько успешным, что предприниматель планирует запустить новые производства и перетягивает в сельскую местность специалистов из города, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Даулет Жунусов своим коровам дает только экзотические имена. Говорит, животные чувствуют ласку и заботу. А значит, дадут хороший приплод и мясо. Три недели назад буренки мясной породы герефорд приехали из России. Фермер взял кредит на сумму 50 миллионов тенге. Одна голова обошлась в пределах 700 тысяч.

Даулет Жунусов, фермер:

- Интересная порода. В ней хороший показатель мраморности мяса, это востребовано на мировом рынке. Они не требуют теплого содержания, для степи нашей порода. Ее можно под открытым небом держать, не мерзнет.

Около двух лет назад фермер с семьей жил в Караганде и работал на закрытом патронном заводе. Получал хорошую зарплату. Ему даже предложили престижную должность в Канаде. Но мужчина от всех привилегий отказался. Собрал вещи и перебрался в село. Здесь открыл свое хозяйство и перетянул из города молодых специалистов.

Руслан Тюняев, механик:

- Город - это все равно не то. Здесь спокойнее намного. Забот меньше. Там только одни коммунальные услуги сожрут. Надо заплату иметь 250 тысяч на одного. А здесь нормально, квартиру, мотоцикл, зарплата, хозяйство держим свое.

Сейчас на ферме Жунусова работают 12 человек. Получают они до 150 тысяч тенге. По местным меркам это довольно большие деньги.

Следующий этап в развитии крестьянского хозяйства - разведение молочных коров. Совсем скоро на этой площадке построят молочную ферму, которая откроется уже предстоящей зимой.

Бизнесмен уверен: его история может стать примером для любого городского жителя, который живет на небольшую зарплату, но хочет открыть свое дело.

Даулет Жунусов, фермер:

- Этим может заняться любой человек. Сейчас много у нас молодежи. Но многие сидят в охране за какие-то 60 тысяч тенге. Я не вижу в этом смысла! Многие сидят в сотках, в гаджетах, ноутбуках - тратят здоровье. Самое главное в любой работе - плоды твоего труда, они будут зависеть от тебя.

Большой помощью в разведении коров стали откормочные площадки, туда бизнесмен планирует сдавать молодых бычков, а прибыль пускать в дело. Но чтобы насытить мясом внутренний рынок, нужно время, говорит фермер. В стране нехватка хозяйств и возможно, меры господдержки помогут решить эту проблему.

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