Министр из США уснул во время речи Трампа в ООН

Министр не первый раз засыпает на публичных мероприятиях.

Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.

На опубликованных журналистами кадрах видно, как политик сидит с закрытыми глазами, а затем опускает голову. Как уточняет CNBC, Росс провел в таком положении около 15 минут.

Министр не первый раз засыпает на публичных мероприятиях, сообщил телеканал. В частности, в 2017 году Росса также заметили в подобном положении во время выступления Трампа в Саудовской Аравии.

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