Министр из США уснул во время речи Трампа в ООН
Министр не первый раз засыпает на публичных мероприятиях.
Фото : скриншот с видео25 сентября 2019, 01:39
Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.
На опубликованных журналистами кадрах видно, как политик сидит с закрытыми глазами, а затем опускает голову. Как уточняет CNBC, Росс провел в таком положении около 15 минут.
Министр не первый раз засыпает на публичных мероприятиях, сообщил телеканал. В частности, в 2017 году Росса также заметили в подобном положении во время выступления Трампа в Саудовской Аравии.
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