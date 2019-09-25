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Министр из США уснул во время речи Трампа в ООН

Министр не первый раз засыпает на публичных мероприятиях.

Фото : скриншот с видео25 сентября 2019, 01:39

Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.

На опубликованных журналистами кадрах видно, как политик сидит с закрытыми глазами, а затем опускает голову. Как уточняет CNBC, Росс провел в таком положении около 15 минут.

Министр не первый раз засыпает на публичных мероприятиях, сообщил телеканал. В частности, в 2017 году Росса также заметили в подобном положении во время выступления Трампа в Саудовской Аравии.


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