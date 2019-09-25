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Токаев встретился с королем Иордании

Оба лидера подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства в различных сферах.

Фото : Акорда25 сентября 2019, 01:50

25 сентября Касым-Жомарт Токаев встретился с Королем Иордании Абдаллой II, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.

Оба лидера подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства в различных сферах.

Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность в расширении инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Иорданией. Он также поблагодарил Абдаллу II за постоянную поддержку инициатив Казахстана, направленных на укрепление межрелигиозного диалога.


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