Токаев встретился с королем Иордании
Оба лидера подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства в различных сферах.
Фото : Акорда25 сентября 2019, 01:50
25 сентября Касым-Жомарт Токаев встретился с Королем Иордании Абдаллой II, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.
Оба лидера подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства в различных сферах.
Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность в расширении инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Иорданией. Он также поблагодарил Абдаллу II за постоянную поддержку инициатив Казахстана, направленных на укрепление межрелигиозного диалога.
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