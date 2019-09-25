Казахстанцы завоевали три медали на ЧА по стендовой стрельбе

В Алматы уже несколько дней длится чемпионат Азии по стендовой стрельбе.

Команда Казахстана сумела еще трижды отметиться медалями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Ко вчерашней "бронзе" Асем Орынбай добавилась медаль в командном соревнования среди женщин ("круглый стенд"). Все та же Орынбай, а также Ольга Панарина, Ангелина Мищук принесли команде третье место. Первыми стали китаянки, а второе место у Таиланда.

В юниорском зачете наши девушки также финишировали с третьим результатом, пропустив вперед Китай (первое место) и Индию (второе место). Третью награду Казахстану принес юниор Эдуард Ещенко. Он стал вторым в дисциплине "круглый стенд". На первую ступень пьедестала поднялся Сингх Сихон (Индия). Третье место осталось за Шуажуном Юанем (Китай).

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