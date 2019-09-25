К жителям ВКО в гости зачастили медведи

В этом году в регионе мало ягод и хищники в поисках пропитания, покидают леса.

Рабочие Риддерской строительной компании сняли, как к ним в гости пришли медведи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Несколько медвежат свободно передвигаются по строительной площадке. Как говорят охотоведы, в этом году в регионе мало ягод и хищники в поисках пропитания, покидают леса и приходят к людям. При этом косолапые не боятся человека. Правда, специалисты рекомендуют таких гостей опасаться. Они убивают домашний скот и разоряют пасеки. Сегодня медведи наносят больше урона, чем волки.

- Представляете в Тарбагатае медведи давят домашний скот. Неоднократно давят и по другим, возьмите те регионы, везде жалобы от сельчан. Волк уже меньше ущерба наносит, чем медведь. Вы представляете до чего дошло! И эти случаи говорят о том, что он уже не боится человека, и может произойти такой случай что кто-то и пострадает, - говорит охотовед Василий Ткаченко.

За последние годы популяция медведей в Восточном Казахстане возросла и насчитывает уже около трех тысяч животных.

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