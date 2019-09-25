Камерный оркестр "Астана Опера" выступит под управлением Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова.

В День музыки в Камерном зале "Астана Опера" цикл симфонических концертов "Творцы вечных ценностей" откроет увлекательная программа из произведений выдающегося композитора эпохи барокко А. Вивальди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Государственного театра оперы и балета "Астана Опера".

1 октября впервые в Казахстане будет исполнена ария Персея из оперы "Освобожденная Андромеда". Камерный оркестр "Астана Опера" выступит под управлением Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова.

- Наш концерт посвящен творчеству одного из крупнейших представителей музыкального искусства XVIII века Антонио Вивальди. Обширная, интересная программа в двух отделениях включает редко исполняемые арии Ирены из оперы "Баязет" и Констанцы из оперы "Гризельда", знаменитый цикл "Времена года2, концерт для двух скрипок с оркестром, концерт для двух гобоев с оркестром, концерт для фагота с оркестром. В рамках этого цикла мы планируем представить слушателям целый ряд композиторов, связанных с эпохой барокко, таких как Г. Перселл, И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, T.Д. Альбинони. Вместе с артистами театра на сцену выйдут приглашенные музыканты из Казахстана и из-за рубежа. Концерты будут проходить в несколько необычном формате, публику ждет множество сюрпризов, - сказал автор проекта, дирижер Абзал Мухитдинов.

Новый цикл симфонических концертов "Творцы вечных ценностей" направлен на то, чтобы знакомить зрителей с выдающимися композиторами, представителями музыкальных направлений, которые стали родоначальниками новых жанров и определили их будущее развитие. Антонио Вивальди, чье творчество открывает цикл, обрел широкую славу как скрипач-виртуоз и композитор, способный за пять дней создать трёхактную оперу и сочинить множество вариаций на одну тему. Инструментальные концерты Вивальди явились этапом на пути формирования классической симфонии.

В концерте также примут участие: ведущая солистка театра Заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова (сопрано), Батыржан Смаков (контртенор), солист и концертмейстер оркестра "Астана Опера" Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов, "Мәдениет қайраткері" Айсулу Байкенова, Мадина Капеу (скрипки), Асет Нельдыбаев (фагот), Дамиля Махпирова, Нургуль Сапарова (гобои).

Ведущая – "Мәдениет қайраткері" Маржан Жакенова.

Начало концерта в 19.00.

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