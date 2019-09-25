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Заседание Мажилиса Парламента РК

Докладчиком выступит первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов.

Фото : Мажилис РК25 сентября 2019, 10:31

Пленарное заседание Мажилиса Парламента РК началось в столице, передает Zakon.kz.

На повестке дня проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года".

Докладчиком выступит первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов.

Также ожидается выступление члена комитета по финансам и бюджету Альберта Рау.


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