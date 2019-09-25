"Семипалатинскому машиностроительному заводу" – 50 лет 

В настоящее время завод является единственным казахстанским предприятием, обладающим лицензией на сборку грузовой техники МАЗ.

"Семипалатинский машиностроительный завод" динамично развивающееся предприятие в структуре АО "НК "Казахстан Инжиниринг", которое постоянно наращивает объемы производства путем освоения и выпуска новых видов продукции в рамках государственного оборонного заказа, а также продукции для гражданского назначения, передает Zakon.kz.

В настоящее время завод является единственным казахстанским предприятием, обладающим лицензией на сборку грузовой техники МАЗ. Предприятие имеет полный цикл машиностроительного производства.

- Помимо выпуска боевых прицепов, двигателей для танков, БТР и БМП, наши специалисты освоили капитальный ремонт инженерной техники. Для этого мы в собственных цехах изготавливаем около 400 видов деталей и комплектующих для ремонта разных типов инженерной техники -, говорит генеральный директор завода Нурлан Омаров.

В настоящее время успешно производится новая модель гусеничного транспортера с удлиненной базой модификации ГТ-ТБУ, отличительным преимуществом которой является увеличенная длина грузовой площадки. Это намного расширило технические возможности машины (установка бурильного, насосного и других видов оборудования общей массой до 4 тонн) и позволило более эффективно использовать ее в различных сферах добывающей промышленности.

Сегодня АО "Семипалатинский машиностроительный завод" является единственным производителем гусеничной техники на территории СНГ.

По словам Нурлана Омарова, предприятие изготавливает машины с большой долей казахстанского содержания и они по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

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