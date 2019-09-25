7 лет получили парни из Туркестанской области за кражу невесты

Красивые традиции, заложенные предками, есть у казахов, однако в современных реалиях некоторые из них не совсем верно понимаются молодежью.

Приговором Кордайского районного суда четырех жителей Туркестанской области осудили к 7 годам лишения свободы за воровство девушки, а автомашина была конфискована как преступное средство и обращено в доход государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

Осенью 2018 года парень познакомился с девушкой, которая проживает в селе Кордай Жамбылской области. Непродолжительное общение молодых людей через социальные сети привело парня к мысли украсть девушку. Долго не задумываясь парень с целью женитьбы, договорившись со своими тремя знакомыми, на автомобиле прибыл в Кордайский район. По приезду, позвонив на мобильный телефон девушки предложил встречу, но она отказалась.

Молодые люди начали следить за домом девушки и встретили ее на улице. Несмотря на отказ и сопротивление девушки, они насильно посадили ее в машину и выехали в Туркестанскую область. Однако были остановлены и задержаны сотрудниками полиции при выезде из города.

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