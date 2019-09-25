Руководитель отдела ЖКХ акимата осужден на 3,5 года за ущерб в 3,2 млн тенге

В настоящее время причиненный государству ущерб возмещается.

Прокуратура Меркенского района Жамбылской области проанализировала деятельность акимата района по соблюдению законности при расходовании бюджетных средств, выделенных на профилактику правонарушений и борьбы с преступностью и выявила нарушения, сообщает Zakon.kz.

- Выявлено, что в ходе изготовления сметной документации системы видеонаблюдения на несколько улиц района допущено завышение стоимости устройств и строительных работ. В частности, исполняющий обязанности руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта, незаконно используя свои должностные полномочия, принял в качестве проектно-сметной документации необоснованно завышенную сумму по установке системы видеонаблюдения без соответствующей экспертизы, - рассказали в прокуратуре Жамбылской области.

В результате этого государству причинен ущерб в размере 3,2 млн тенге.

Приговором Меркенского районного суда Әсілбайұлы А. признан виновным по пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК и осужден к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности на государственной службе.

В настоящее время причиненный государству ущерб возмещается.



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