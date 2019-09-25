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Территориальные таможенные органы стран СНГ будут напрямую сотрудничать друг с другом

Формат взаимопомощи между таможенными органами за 20 лет устарел, поэтому его сейчас необходимо обновлять.

Фото : mlyn.by25 сентября 2019, 12:00

На пленарном заседании Мажилиса Парламента под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил первый заместитель премьер-министра, министр финансов Алихан Смаилов, это соглашение является основным международным договором, регулирующим порядок взаимодействия таможенных служб государств-частников СНГ.

- С момента подписания соглашения прошло более 20 лет, в связи с этим нормы данного соглашения необходимо усовершенствовать путем внесения соответствующих изменений, - сказал он.

Как добавил глава ведомства, протокол разработан совместно с государствами-участниками СНГ по итогам проведенной инвентаризации нормативно-правовой базы СНГ в таможенной сфере. В соответствии с протоколом предлагается внести изменения в ряд ключевых статей, касающихся вопросов передачи сведений, формы, содержания запроса, выполнения запроса и использования полученной информации.

- Основным нововведением является наличие положений, предусматривающих, что обмен запросами и ответами может осуществляться как между центральными таможенными органами, так и непосредственно между территориальными таможенными органами. Принятие проекта закона будет способствовать обеспечению эффективного взаимодействия, координации деятельности таможенных органов государств-участников СНГ в обеспечении таможенного контроля, - заключил Смаилов.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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