Территориальные таможенные органы стран СНГ будут напрямую сотрудничать друг с другом

Формат взаимопомощи между таможенными органами за 20 лет устарел, поэтому его сейчас необходимо обновлять.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил первый заместитель премьер-министра, министр финансов Алихан Смаилов, это соглашение является основным международным договором, регулирующим порядок взаимодействия таможенных служб государств-частников СНГ.

- С момента подписания соглашения прошло более 20 лет, в связи с этим нормы данного соглашения необходимо усовершенствовать путем внесения соответствующих изменений, - сказал он.

Как добавил глава ведомства, протокол разработан совместно с государствами-участниками СНГ по итогам проведенной инвентаризации нормативно-правовой базы СНГ в таможенной сфере. В соответствии с протоколом предлагается внести изменения в ряд ключевых статей, касающихся вопросов передачи сведений, формы, содержания запроса, выполнения запроса и использования полученной информации.

- Основным нововведением является наличие положений, предусматривающих, что обмен запросами и ответами может осуществляться как между центральными таможенными органами, так и непосредственно между территориальными таможенными органами. Принятие проекта закона будет способствовать обеспечению эффективного взаимодействия, координации деятельности таможенных органов государств-участников СНГ в обеспечении таможенного контроля, - заключил Смаилов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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