На 30 млн тенге осужден руководитель отдела занятости за взятку в 600 тысяч

Взяткодатель оштрафован на 9 млн тенге.

Департаментом Антикоррупционной службы Кызылординской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жанакорганского района" А. Ахметова, сообщает Zakon.kz.

- Он подозревался в получении взятки в сумме 600 тыс. тенге от гражданина Берженбаева К. за его трудоустройство в качестве специалиста указанного КГУ, - сообщили в ведомстве.

24 сентября приговором Жанакорганского суда Кызылординской области Ахметову за получение взятки назначено наказание в виде штрафа в сумме 30 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Этим же приговором Берженбаеву за дачу взятки назначено наказание в виде штрафа в размере 9 млн тенге.

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