По всем фактам проведены служебные расследования с привлечением виновных сотрудников к строгой дисциплинарной ответственности.

Департамент полиции Мангистауской области обсуждает меры по противодействию коррупции. В рамках реализации послания главы государства от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" проведено совещание "Прозрачность. Открытость. Противодействие коррупции", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Мангистауской области.

В мероприятии приняли участие руководители ДП области, ДЧС, ДУИС, ветеранов ОВД, представителями.

Начальник Управления собственной безопасности ДП Мангистауской области Рамазанов Эмиль озвучил принимаемые меры по противодействию коррупции.

На постоянной основе сотрудниками УСБ ДП области проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия, направленные в первую очередь на профилактику нарушений законности и дисциплины среди личного состава.

С начала года в рамках предупредительно-профилактической работы осуществлено 137 рейдовых мероприятий по соблюдению сотрудниками полиции дисциплины и законности, по результатам которых выявлено 125 различных нарушений, к ответственности привлечено 96 сотрудников. Всего поступило 521 обращении от граждан.

Также ежедневно управлением собственной безопасности совместно с заинтересованными службами ДП Мангистауской области осуществятся мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет критических публикаций в отношении сотрудников ОВД области. По каждому факту проводятся служебные расследования.

В свете реализации послания главы государства от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана", в целях обеспечения обратной связи с населением, по поручению министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева управлением собственной безопасности ДП области в популярных социальных сетях созданы персональные страницы "УСБ ДП Мангистауской области".

Жители Мангистауской области обращаются по фактам неправомерных действий со стороны сотрудников органов внутренних дел нашей области. Ни одно обращение не остается без внимания. Благодаря принимаемым мерам по усилению воспитательной и профилактической работы с личным составом ОВД области удалось добиться снижения количества обращений граждан в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3%. Помимо единого телефона доверия МВД РК "1402", в управлении собственной безопасности ДП области функционирует свой телефон доверия 8 (7292) 475269,475225 на который граждане могут оставлять свои голосовые сообщения по фактам нарушения законности со стороны сотрудников полиции области. Так, с начала этого года на телефон доверия УСБ ДП поступило 5 обращение. По всем фактам проведены служебные расследования с привлечением виновных сотрудников к строгой дисциплинарной ответственности.

В ходе круглого стола участники обменялись своими мнениями и внесли предложения по снижению коррупционных рисков в деятельности полиции, а так же повышению имиджа полицейского.

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