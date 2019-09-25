Смаилов: С уплатой налогов в этом году проблем быть не должно

Могут быть единичные случаи, которые требуют явки самих налогоплательщиков, чтобы документально подтвердить или опровергнуть ошибочные сведения.

Министерством финансов были учтены все прошлогодние нарекания граждан по поводу работы органов госдоходов и начисления налогов. По заверениям первого вице-премьера, министра финансов РК Алихана Смаилова, в этом году проблем не должно возникнуть, передает корреспондент Zakon.kz.

- Проблем особых не вижу. Вы, наверное, видели в прессе - мы обеспечили интеграцию нашей системы с Kaspi банком, и сейчас все пользователи Kaspi банка видят в своем приложении онлайн необходимые налоговые обязательства по налогу на имущество, на землю, на транспорт, и могут, кликнув в своем мобильном приложении, оплатить моментально эти налоги, - сказал он.

По его словам, также эти налоги можно увидеть в личном кабинете в информационной системе налогового комитета.

- Можно оплатить через банки, через онлайн приложение своих банков. Мы проводим сейчас большую работу по выявлению и устранению всех недостоверных сведений в базах данных совместно с другими госорганами. Например, по линии министерства сельского хозяйства - по земельным ресурсам, по МВД - по автотранспортным средствам, по линии министерства юстиции - по регистру недвижимости. Мы почистили много баз данных, поэтому те проблемы, которые были в прошлом году, их уже в этом году не должно быть в таком масштабе. Могут быть единичные случаи, но они требуют явки самих налогоплательщиков, чтобы документально подтвердить или опровергнуть ошибочные сведения, - заключил Смаилов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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