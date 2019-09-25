Смаилов: С уплатой налогов в этом году проблем быть не должно
Могут быть единичные случаи, которые требуют явки самих налогоплательщиков, чтобы документально подтвердить или опровергнуть ошибочные сведения.
Фото : Zakon.kz25 сентября 2019, 12:31
Министерством финансов были учтены все прошлогодние нарекания граждан по поводу работы органов госдоходов и начисления налогов. По заверениям первого вице-премьера, министра финансов РК Алихана Смаилова, в этом году проблем не должно возникнуть, передает корреспондент Zakon.kz.
- Проблем особых не вижу. Вы, наверное, видели в прессе - мы обеспечили интеграцию нашей системы с Kaspi банком, и сейчас все пользователи Kaspi банка видят в своем приложении онлайн необходимые налоговые обязательства по налогу на имущество, на землю, на транспорт, и могут, кликнув в своем мобильном приложении, оплатить моментально эти налоги, - сказал он.
По его словам, также эти налоги можно увидеть в личном кабинете в информационной системе налогового комитета.
- Можно оплатить через банки, через онлайн приложение своих банков. Мы проводим сейчас большую работу по выявлению и устранению всех недостоверных сведений в базах данных совместно с другими госорганами. Например, по линии министерства сельского хозяйства - по земельным ресурсам, по МВД - по автотранспортным средствам, по линии министерства юстиции - по регистру недвижимости. Мы почистили много баз данных, поэтому те проблемы, которые были в прошлом году, их уже в этом году не должно быть в таком масштабе. Могут быть единичные случаи, но они требуют явки самих налогоплательщиков, чтобы документально подтвердить или опровергнуть ошибочные сведения, - заключил Смаилов.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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