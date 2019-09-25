Исекешев предлагает рассматривать вопросы ВИЭ комплексно: от добычи до хранения

Сдерживающим фактором развития новых трендов "зеленой экономики" в Казахстане, по его мнению, мешает бюрократия на уровне государственных ведомств.

Сделать Саммит по ВИЭ ежегодным и рассматривать не только вопросы возобновляемой энергетики, но и в целом "зеленую экономику" и "зеленую культуру" предложил сегодня на открытии Renewable Energy Summit исполнительный директор Фонда первого президента РК-Елбасы Асет Исекешев, передает корреспондент Zakon.kz.

Асет Исекешев уверен, что от развития ВИЭ зависит развитие страны по самым лучшим стандартам. "Зеленая экономика" – это другой образ жизни, а потому очень важно сегодня воспитывать у казахстанцев бережное отношение к ресурсам и "зеленый" менталитет.

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Он также отметил, что Фонд Первого Президента РК – Елбасы готов оказать необходимую поддержку министерствам, акиматам, ассоциациям и инвестпроектам.

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- Первое, Фонд готов поддержать специальными научными грантами, премиями научные проекты в этой сфере. Второе, предлагаем данный саммит проводить ежегодно и рассматривать не только вопросы возобновляемой энергетики, но и в комплексе, с точки зрения "зеленой экономики". Главным приоритетом обозначить ресурсосбережение в строительстве, сельском хозяйстве и предметно рассматривать эти направления на саммите, - сказал он.

Спикер обратил внимание, что традиционные источники энергии, дешевая энергия – важнейший фактов для развития конкурентоспособности казахстанской продукции. И отметил несколько особенностей в восприятии ВИЭ казахстанцами.

- В понимании людей "зеленая экономика" - это солнечная или ветровые станции. Но это не так. "Зеленая экономика" – это другая ступень развития и другой образ жизни: экологический транспорт, правильное и экономное использование воды, тепла и электроэнергии, внедрение новых подходов в строительстве, правильное отношение к сбору и утилизации мусора, новые подходы к формированию зеленой атмосферы в городах (парки, скверы), зеленое сельское хозяйство. Это имеет огромный эффект для природы, и экономия как физических так и финансовых ресурсов, не только для страны и города, но и для каждого человека, - сказал он.

Отдельное внимание Исекешев уделил важности развития стандартов по энергосбережению, формирования "зеленой культуры и зеленого менталитета мышления" (уважение к природе, сохранение ресурсов, экономия), которые должны стать частью национальной культуры, а также борьбы с бюрократией в различных государственных ведомствах и подготовка специалистов.

Сдерживающим фактором развития новых трендов "зеленой экономики" в Казахстане, по его мнению, мешает бюрократия на уровне государственных ведомств.

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- Для успешного внедрения принципов "зеленой экономики" нужно институционально развивать законодательство, готовить специалистов. Очень важно сформировать группы высокоэффективных специалистов, которые способны разработать новые стандарты и обеспечить трансформацию отраслей с точки зрения внедрения новых технологий, - уверен он.

В итоге Асет Исекешев также предложил расширить Саммит и не концентрироваться только на возобновляемых источниках, проводить его ежегодно, а первым приоритетом мероприятия сделать ресурсосбережение. Три основные темы следующего года, по версии исполнительно директора Фонда Первого Президента, - строительство, сельское хозяйство, рассмотрение конкретных проектов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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