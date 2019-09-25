Руководителя управления контроля качества в Таразе подозревают в незаконной проверке бизнеса

Досудебные расследования продолжаются.

Руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Тараза подозревается в совершении коррупционных преступлений, сообщает Zakon.kz.

Антикоорупционной службой Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении руководителя РГУ "Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Тараз" по подозрению в превышении должностных полномочий путем незаконной организации проверки в отношении индивидуального предпринимателя, повлекшее незаконное привлечение к административной ответственности (решения по административным производствам отменены по протесту прокуратуры Тараза).

Ранее сообщалось, что указанное должностное лицо подозревается в получении взятки в сумме 100 тыс. тенге от представителя частной компании за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения, и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Досудебные расследования продолжаются.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом.

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