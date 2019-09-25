В Алматы прошел финальный розыгрыш акции Kinopark-Kinoplexx Theatres

В общей сложности в акции приняло участие более 250 тысяч человек.

21 сентября крупнейший молл страны Aport отмечал свое 10-летие, по этому случаю, компания Kinopark-Kinoplexx Theatres провела на его территории финальный розыгрыш акции "Из кинотеатра и аквапарка в Майами", в ходе которого были определены и объявлены имена победителей. Тем самым, обладателями двух путевок на двоих в солнечный Майами и миллиона тенге каждому стали Насихат Нурхали и Алия Молдабаева, купившие свой счастливый билет и комбо набор в алматинских кинотеатрах Kinopark и Kinoplexx, передает Zakon.kz.

В общей сложности в акции приняло участие более 250 тысяч человек.

Помимо розыгрыша, гостей мероприятия ждал концерт с участием звезд казахстанской эстрады: Беркут и Аиша, Салтанат Кудайбергенова и Айбек Серикханов, Нурболат Абдуллин и Айкын, а также группы Азия & Бакай и Ninety One. Ведущими вечера выступили Тауекел Мусилим, Ольга Спирина и Бауржан Сатов.

На совместном мероприятии компании Kinopark-Kinoplexx Theatres и Aport Mall присутствовало рекордное количество человек – более 70 тысяч человек! Для тех же, кто не смог лично присутствовать на финальном розыгрыше "Из кинотеатра и аквапарка в Майами", была организована прямая трансляция на телеканале Ел Арна.

По окончании финального розыгрыша были разыграны ценные призы от молла Aport, главным из которых стала двухкомнатная квартира в ЖК "Алатау Сити".

Напомним, на протяжении двух месяцев – с 1 июля и по 20 сентября 2019 года, любой желающий мог стать участником крупномасштабной акции "Из кинотеатра и аквапарка в Майами". Сделать это можно было тремя способами: купив комбо "Майами" на баре любого кинотеатра Kinopark и Kinoplexx, либо купив билет в кино онлайн в период проведения акции. Посетители аквапарка "Майами" в молле Aport также могли принять участие в акции. Для этого необходимо было приобрести билет для посещения аквапарка и получить специальную скретч карту.

Генеральным спонсором акции стал "Банк Центр Кредит", главный перевозчик – Etihad Airways, проживание предоставляет сеть отелей Wyndham Hotels&Resorts.

Kinopark-Kinoplexx Theatres является ведущей компанией на отечественном рынке кинопоказа, насчитывающая 19 кинотеатров в 9 городах Казахстана. Общее число залов – 120, общее количество зрительских мест – 15 811.

В кинотеатрах Kinopark-Kinoplexx Theatres представлены последние технические разработки в области кинопоказа – формат IMAX, аудиосистема Dolby Atmos, лазерное оборудование.

Компания развивает собственную систему онлайн продажи билетов на базе сайтов kinopark.kz и kinoplexx.kz, а также мобильное приложение KinoPark, доступное для скачивания в App Store и Play Market. Компания разработала и запустила систему считывания QR-кодов для зрителей, купивших билет в кино онлайн.

Единственная в Казахстане, компания Kinopark-Kinoplexx Theatres развивает концепт dine-in cinemas, открывая на территории собственных кинотеатров полноценные точки питания - рестораны Fellini Grill Pasta Bar (Kinopark 11 IMAX Esentai, Kinopark 8 IMAX Saryarqa), Gourmet Burger Station (Kinopark 7 IMAX Keruen, Kinopark 6 Keruencity) и Plov&Company (Kinoplexx Sary Arka). В ноябре ожидается открытие ресторана итальянской кухни La Coppola (Kinopark 16 Forum).

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