КНБ накрыл миницех по производству оружия

Один из фигурантов в настоящее время разыскивается.

В Костанайской области был организован кустарный миницех по переделке охолощенных видов оружия в боевое, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

- 29 августа Рудненским городским судом Костанайской области вынесен приговор Д.Басакину и А.Стенину за незаконный сбыт огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, организовавшим кустарный миницех по переделке охолощенных видов оружия в боевое, - говорится в сообщении.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений по ст.287 (незаконное приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ) и 291 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ) УК РК и приговорены к различным срокам наказания.

Один из фигурантов в настоящее время разыскивается.

Напомним, в апреле 2019 года сотрудниками ДКНБ РК по Костанайской области проведена операция по задержанию вышеуказанных лиц при попытке сбыта взрывчатого вещества "аммонит" весом 2 кг, а также боевого пистолета.

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