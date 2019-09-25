Он помещен в изолятор временного содержания.

В Алматинской области мужчина за один день ограбил магазин, попал в ДТП и избил полицейского, сообщает Zakon.kz.

23 сентября в дежурную часть Аксуского районного отдела полиции поступило сообщение из ЦРБ Аксуского района о том, что с телесными повреждениями поступил 35-летний житель Енбекшиказахского района, избитый неизвестными у села Сагабуйен.

- В 21 час. 22 мин. поступило сообщение от 49-летней жительницы с. Жансугурова о грабеже в местном магазине. Факты хулиганства и грабежа зарегистрированы в ЕРДР по ст.ст.293 ч. 1; 191 ч. 1 УК РК, - сообщили в пресс-службе.

В результате оперативно розыскных мероприятий, правоохранители по "горячим" следам, в течение 20 минут задержали подозреваемого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимого за разбой 33-летнего жителя села Карашилик, который, требуя снять с него наручники, напал на полицейского, нанося удары ногами и разбил стекло в дежурной части. Факт применения насилия в отношении представителя власти зарегистрирован в ЕРДР по статье 380 ч.1 УК РК.

Установлено, что подозреваемый двигаясь в качестве пассажира на своей автомашине "Лексус-470", около 17 часов, у села Сагабуйен после столкновения с автомашиной Газ-53, избил вместе со своим 35 летним знакомым, водителя грузовика, причинив ему сотрясение и ушиб головного мозга, рваную рану волосистой части головы, ушиб, растяжение лучезарного сустава, ушиб грудной клетки. После этого он в магазине села Жансугурова, из кассового аппарата открыто похитил денежные средства в сумме 6000 тенге и энергетический напиток стоимостью 350 тенге.

Подозреваемый задержан по ст. 128 УПК РК и помещен в изолятор временного содержания. В отношении его приятеля, задержанного за хулиганство, избрана мера пресечения "Обязательство о явке".

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