Внедрение административного процедурно-процессуального кодекса не перегрузит суды - Минюст

Согласно новым нормам, руководствуясь принципам активной роли, судья будет обязан выяснять обстоятельства спора, требовать доказательства и разъяснять последствия иска.

Риск скачка судебных исков после внедрения новшеств административного процедурно-процессуального кодекса имеется, однако Верховный суд и госорганы готовятся к этому, сказал в службе центральных коммуникаций министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Очень важна активная роль суда. То есть судья будет уже активно сам работать, требовать информацию и доказательства. Это большой спор в правовом поле. Судья должен быть абсолютно нейтральным и беспристрастным. Или он должен сидеть и молчать, или он должен занимать активную позицию. Особенность административного права – неравенство. С одной стороны государство или властный орган, с другой стороны - человек или член организации, - сказал Бекетаев.

По его словам, неравенство сторон предполагает неравенство в таких вещах как бюджет, доступ к материалам, доступ к документам, так как простой гражданин не имеет такого бюджета и штата юристов, как у госоргана.

- Это предполагает их неравенство в плане ресурсов. В этих условиях активная роль суда оправдана. Отвечая на вопросы, будет ли судья помогать, - да, судья будет помогать, - уточнил министр.

Отвечая на вопрос, ожидается ли увеличение исков в суд и соответственно перегрузки судей, глава ведомства ответил, что риск есть, однако все стороны готовятся к этому.

- Да, действительно такой риск имеется. Учитывая, что процедура будет упрощенная, учитывая, что судья будет занимать активную роль и помогать, то такой скачок исков ожидается. Во всех странах, которые проводили подобные реформы, такой скачок происходил. Что для этого делается? Предполагается обязательная досудебная процедура. Прежде чем идти в суд, приди в госорган, оспорь, потом через 15 дней можно пойти в суд. Для чего это делается? Чтобы госорган сам мог исправить свои же ошибки. Такие механизмы помогут не допустить перегрузки, - объяснил Марат Бекетаев.

Он добавил, что также к этому готовится судебная система, проводя необходимые расчеты и возможное увеличение штатной численности судей.

- Плюс госорганы готовятся. Нам уже будет непросто, нужно будет доказывать правоту, доказывать то или иное действие. В конце концов, от этого зависит успех реформы. То есть ее можно провалить, если суды захлебнутся, а госорганы продолжат делать то, что ранее делали. Мы видим, что этот механизм эффективно сработал в других странах, с разным успехом, но по прошествии определенного времени это приводило к лучшей и более качественной защите граждан, - заключил Бекетаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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