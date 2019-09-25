Раскрыто убийство женщины в парке Алматы
Причиной убийства послужила ссора с убитой после совместного распития ими спиртных напитков.
Фото : Мичуринский городской портал25 сентября 2019, 14:39
Убийство в алматинском парке раскрыто, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Тело 25-летней женщины было обнаружено утром 13 сентября на территории парка, расположенного на пересечении улиц Молдагалиева и Щербакова, в Турксибском районе Алматы.
- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 99 ч.1 УК РК. Для раскрытия этого преступления создана специальная следственно-оперативная группа. Личность женщины была установлена почти сразу. Это – 25-летняя жительница этого же района. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ее задушили. По результатам проведения комплекса оперативных и специальных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан гр.К., 1984 г.р., приезжий из Алматинской области, в Алматы определенного места жительства нет, ранее имел судимость за убийство, - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы подполковник Есен Искаков.
Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что причиной убийства послужила ссора с убитой после совместного распития ими спиртных напитков.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. В качестве меры пресечения на период следствия судом избран арест.
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