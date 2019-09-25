Дом с золотым унитазом продают в Нур-Султане
Такая роскошь вызвала негативное отношение к хозяевам дома у пользователей соцсетей.
Фото : Instagram25 сентября 2019, 14:44
В Нур-Султане на продажу выставили 8-комнатный дом с золотым унитазом. Цена недвижимости – 1.4 млрд тенге. Такой пост в социальной сети Instagram разместила krishakz_official, сообщает Zakon.kz.
Такая роскошь вызвала довольно негативные отзывы пользователей соцсетей.
"Что за безвкусица?!", "Вот на воровали", "Деньги есть - вкуса нет", "Охренели совсем, некуда девать деньги.... а тут маленькие дети болеют, для их лечения денег же нету у жирдяев, пусть мол народ оплачивает их лечения... и все они живут, будто б никогда не умрут... Все мы от Аллаха, и будем к Нему возвращены....", – написали пользователи Instagram.
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