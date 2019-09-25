Понижение температуры и заморозки ожидаются по всему Казахстану
В северных областях ожидается переход дождя в мокрый снег.
Фото : kubnews.ru25 сентября 2019, 15:00
Синоптики опубликовали прогноз погоды на 26-28 сентября 2019 года. Похолодает на всей территории Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Холодный антициклон, вызвавший ночные заморозки на западе и севере Казахстана, продолжает перемещаться в восточном направлении.
По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие сутки понижение температуры и заморозки ожидаются в центре и на востоке республики.
А с районов Урала смещается очередной холодный фронт, с которым осадки, сильный порывистый ветер ожидаются в большинстве областей.
В северных областях ожидается переход дождя в мокрый снег.
- Если в прошедшие сутки температура воздуха была на юге, в центре и востоке выше обычной на 3…6°С, то в субботу она приблизится к норме, а в воскресенье во всех регионах будет ниже нормы на 3…8°С, – сообщили в РГП "Казгидромет".
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