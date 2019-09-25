Копию чудотворной Курско-Коренной иконы освятят в Вознесенском соборе Алматы

Икона прибудет в Алматы 4 октября.

В Алматы прибудет православная святыня из Нью-Йорка- чудотворная Курская-Коренная икона Божией Матери "Знамение". Кроме того, состоится освящение ее точной копии, которая останется в Алматы. Об этом рассказал Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает Zakon.kz.

Икона прибудет в Алматы 4 октября.

Паломничество древнего почитаемого образа Божией Матери получило благословение Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла и согласие митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, Первоиерарха Русской Православной Церкви заграницей. Чудотворный образ впервые посещал Казахстан в 2011 году, и тогда, за достаточно короткий срок, ему смогли поклониться свыше 200 000 казахстанцев. В ответ на многочисленные просьбы верующих эта святыня вновь прибудет в Митрополичий округ и благословит своим посещением казахстанскую землю.

4 октября в пятницу состоится встреча чудотворного образа в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря (ул. Латифа Хамиди 30, уг. ул. Жангельдина и ул. Ашимбаева). Однако 8 октября она освятит собой главный собор Алматы - Вознесенский.

- Сам чудотворный образ будет внесен под своды обновленной духовной и культурной жемчужины нашей страны Вознесенского кафедрального собора в парке 28-панфиловцев и станет свидетелем открытия его после полномасштабной реставрации. Для духовного укрепления и утешения казахстанцев выдающимися изографами России, в том числе заслуженный художник РФ Сергей Соколов и ювелирная мастерская Москвы создана точная копия, мера в меру с явленной иконы. Этот образ (точную копию- Прим. Авт.) мы освятим перед чудотворной Курско-Коренной иконой царицы Небесной и все вместе испросим у пресвятой Богородицы, чтобы ее благодатная сила снизошла на этот точный список, который останется с нами в Казахстане, - сказал Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Ювелиры сделали паспорт копии иконы, где перечислили, что для копирования подлинника были использованы серебро, золото и другие драгоценные камни.

Эту копию после освящения отправят в один из храмов южной столицы.

- В Алматы построен величественный собор, посвященный божьей матери. Нижний придел в честь Якима и Анны, родителей Богородицы, верхний храм в честь собора пресвятой Богородицы. Руководство митрополичьего округа проявило инициативу и в этом соборе будут храниться все значимые копии икон пресвятой Богородицы на Покровке, - заверил митрополит.

Чудотворный образ Царицы Небесной имеет древнюю и славную историю. Его обретение в 1295 году, в тяжелейшее время испытаний, стало утешением для страждущих людей и знамением многой и богатой милости Пресвятой Богородицы к православному народу. С тех давних времен и до наших дней от Курского-Коренного образа совершается огромное число чудес. Об этом ясно говорят исторические документы и свидетельствуют наши современники – верующие в Америке, Австралии, Европе, в России, Украине, Молдове и других странах. Взирая на икону "Знамение", люди укреплялись духом в смутные времена, преодолевали трудности и невзгоды. Через эту икону Божия Матерь во все века благословляла молящихся духовными и материальными благами, избавляла мирных тружеников от голода и губительных эпидемий, спасала поклоняющихся Ей от скорбных обстоятельств. От Курского-Коренного образа, будучи 10-летним отроком, получил исцеление от смертельного недуга светильник нашей Церкви – преподобный Серафим Саровский. Перед этим ликом Пресвятой Богородицы преставился ко Господу великий чудотворец ХХ столетия – святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский.

В 1920 году икона "Знамение" покинула Россию вместе со священнослужителями и верующими, спасающимися от безбожных гонений. С тех пор она стала Заступницей, «Одигитрией», то есть Путеводительницей, и главной святыней рассеянных по миру страждущих православных христиан. Перед ней склонялись в горячей молитве миллионы людей, изгнанных с родной земли, потерявших семьи, оставшихся без крова и пропитания. Всем им Божия Матерь дарила надежду, давала духовные и физические силы, объединяла их и вселяла уверенность в завтрашнем дне.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!