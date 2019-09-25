Талдыкорганцы обсудили первое Послание Токаева казахстанцам

На заседании в проектном офисе "Рухани жаңғыру", шла речь не только об очередном Послании, но и о целях и задачах, которые предстоит решать в новом году.

В городе Талдыкоргане состоялся круглый стол, который был посвящен Посланию Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана", передает Zakon.kz.

На заседании в проектном офисе "Рухани жаңғыру", шла речь не только об очередном Послании, но и о целях и задачах, которые предстоит решать в новом году.

В работе круглого стола приняли участие ученые,эксперты, политологи, общественные деятели, НПО, ветераны, молодежь, предприниматели, представители СМИ, а организаторами мероприятия выступили Центр анализа и прогнозирования Алматинской области.

Руководитель Центра анализа и прогнозирования Алматинской области Олжас Ескендирова, целью проведения конференции стало разъяснение и обсуждение Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Он говорил о важности программы "Рухани жаңғыру" в воспитании подрастающего поколения и продолжении курса многовекторной политики. Также особо выделили последнее десятое направление, где Глава государства выделяет работу с молодежью.

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