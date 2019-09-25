Арест врачей в Алматы: увольнение руководителя горздрава не связано со смертью Кудебаева
Канат Тосекбаев находится в учебном отпуске.
Фото : Алматы.тв25 сентября 2019, 15:29
В Управлении здравоохранения Алматы сообщили о причине увольнения руководителя Управления общественного здоровья Алматы Каната Тосекбаева, передает Zakon.kz.
За последние два дня были арестованы два врача ГКБ 4 Алматы. 11 сентября руководитель Управления общественного здоровья Алматы Канат Тосекбаев уволился, но эти два факта не связаны друг с другом.
- Эти события не связаны. Канат Тосекбаев находится в учебном отпуске в связи с поступлением в академию государственной службы, - сказала заместитель руководителя Управления общественного здоровья Алматы Асель Бисембаева.
В Алматы арестовали главного врача и анестезиолога больницы №4. Им вменяют "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Как указано в обращении к Президенту РК, следствие идет после смерти сына начальника ДП Алматы Серика Кудебаева.
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