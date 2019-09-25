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Курсы валют: доллар продолжил рост на торгах

Средневзвешенный курс доллара составил 387,62 тенге (+1,11).

Фото : bnews.kz25 сентября 2019, 15:57

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 387,62 тенге (+1,11).

Средневзвешенный курс евро составил 426,70 тенге,объем торгов 70 тыс. евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0566 тенге (-0,0149), объем торгов 25 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 387,3-388,7 тенге, евро - 426,3-428, тенге, рос.рубля - 6,02-6,07 тенге.

В торгах приняли участие 12 членов KASE.


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