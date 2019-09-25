Алматинским школьникам рассказали, какие террористические организации запрещены в Казахстане

Старшеклассники были удовлетворены содержанием встречи с членами ИРГ.

24 сентября в общеобразовательной школе № 95 Алмалинского района г. Алматы прошла встреча членов Информационно-разъяснительной группы акимата со старшеклассниками, сообщает Zakon.kz.

Речь на встрече со школьниками шла о противодействии религиозному экстремизму и терроризму. Организатором мероприятия выступил Центр мониторинга и анализа Управления общественного развития г. Алматы. Данная встреча является одной из 600 мероприятий, которые запланировано провести до конца этого года в южном мегаполисе в рамках Государственной программы по профилактике религиозного экстремизма и терроризма на 2018-2020 годы.

Лектор – религиовед Нурмухаммед Мейманхожа рассказал ребятам, что означают термины «терроризм», «экстремизм», «радикальная идеология», чем они отличаются, чем опасны. В качестве примера был показан видеоролик о войне в Сирии и Ираке.

По данным аналитиков, в общей сложности в вооруженном конфликте участвовало более 41 тысячи человек со всего мира. Среди них казахстанцев было свыше 800 человек, они уехали в зону боевых действий с 2011 по 2016 год для участия на стороне ИГИЛ*. Более 500 казахстанцев удалось вернуть на Родину в ходе беспрецедентной гуманитарной операции «Жусан», которая была проведена в этом году в несколько этапов по поручению Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

По словам лектора, он рассказал об этом ребятам потому, чтобы они знали, что есть такая опасность – международные террористические организации. Также они были информированы о том, сколько экстремистских организаций запрещены на территории Казахстана, куда следует обращаться при возникновении вопросов по религии, были озвучены номера "горячих линий" правоохранительных органов, Министерства информации и общественного развития и других ведомств.

- Как можно отличить представителей деструктивных течений? Если, например, у человека длинная борода, то считается ли он приверженцем радикальной идеологии? – спросили старшеклассники.

- В каждом конкретном случае необходимо подходить индивидуально, - пояснил лектор. – Нельзя всех стричь под одну гребенку. Ношение длинной бороды, укороченных брюк, белые тюбетейки у мужчин, одежды черного цвета у женщин – это лишь общие внешние признаки адептов деструктивных течений. И если кто-то носит длинную бороду, мы не можем говорить, что он обязательно приверженец радикализма. Нет. Вопрос, прежде всего, кроется в его идеологии, поэтому тут надо подходить индивидуально и детально разбираться в ситуации.

Также школьники спрашивали про некогда существовавшую в Алматинской области религиозную секту «Алля Аят», основателем которой был Фархат-ата.

- Эта секта была запрещена у нас в 2008 году, она пропагандировала метод лечения через сожжение, также человек должен был долго смотреть на солнце, пить аткен-чай, постоянно читать журнал «Звезда Селенной» и так далее, - прокомментировал спикер. – Были печальные события с летальным исходом, связанные с деятельностью этой секты, когда люди погибали после так называемых лечений, поэтому она была запрещена.

Встреча прошла в форме вопрос-ответ, школьники были удовлетворены ее содержанием.

* ИГИЛ - запрещенная судом на территории Казахстана международная террористическая организация.

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