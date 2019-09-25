Самрук-Казына и акимат столицы подписали меморандум 

Меморандум включает в себя 9 направлений, таких как газификация столицы, электронная торговля, программа Smart city, закупки, социальная сфера, развитие импортозамещения, развитие электронной торговли и почтовой сети, поддержка молодежи, развитие HR.

АО ФНБ "Самрук-Қазына" и акимат Нур-Султана подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны обсудили ряд направлений сотрудничества касательно реализации совместных проектов в столице, передает Zakon.kz.

Меморандум включает в себя 9 направлений, таких как газификация столицы, электронная торговля, программа Smart city, закупки, социальная сфера, развитие импортозамещения, развитие электронной торговли и почтовой сети, поддержка молодежи, развитие HR.

Программа "Умный город" (Smart city) предназначена для развития города Нур-Султана. В рамках этой программы, в 2019-2020 год АО ФНБ "Самрук-Қазына" будет установлено 6 000 камер видеонаблюдения в 3000 подъездах столицы.

Были обсуждены вопросы газификации г. Нур – Султан. Строительство газопровода "Сарыарка" финансируется АО ФНБ "Самрук-Қазына". Газопровод, предназначенный для обеспечения столицы Казахстана, центральных и северных регионов страны будет в ближайшее время передан городу.

- 10 октября завершатся строительные работы газопровода "Сарыарка". Знаю, что для города не так просто подготовить все дела. Это станет очень важным вопросом, и необходимо уже сейчас тесно и взаимно работать,- отметил Ахметжан Есимов.

Помимо этого, была обговорена тема электронной торговли и почтовой сети. Открытие 8 точек франчайзинга в 2019 г., а также 12 точек франчайзинга и 200 автоматизированных пунктов выдачи посылок запланировано к 2020 году.

Значительная часть Меморандума была посвящена вопросу закупок, а именно развитию импортозамещения и местного содержания. Фондом будет оказана поддержка и содействие проектам, предусматривающим создание новых производств в Нур-Султане путем заключения долгосрочных контрактов. Со своей стороны, акимат столицы обеспечит отбор проектов по созданию новых производств, в том числе через ГЧП. Всего было выделено 1,6 млрд тенге на проекты по созданию новых производств.

В рамках содействия предпринимателям столицы в участии в закупках группы Фонда, АО ФНБ "Самрук-Қазына" обеспечит рост объемов закупок товаров, работ и услуг у предприятий города не менее чем на 10% в сравнении с 2018 годом. В 2019 году на закупки у столичных предпринимателей Фондом было выделено порядка 380 млрд. тенге.

Вместе с тем, Стороны обсудили вопросы социальной сферы Нур – Султана. Фонд окажет финансовую поддержку решению социальных вопросов по направлениям профилактики социального сиротства, реабилитации детей с ДЦП, юридической поддержки устройства детей в семью и др. Так, на строительство социальных объектов в городе Нур-Султан, таких как легкоатлетический спортивный комплекс и казахский драматический театр, в общей сложности было выделено 58 млрд тенге.

В конце обращении Глава Фонда выразил гордость за столицу и надежду на процветание города.

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