Новые подробности нападения на девушку в Павлодаре сообщили в полиции

Полицейские опровергли информацию об отказе принять от нее заявление.

24 сентября 2019 года в социальной сети Instagram опубликовано видео, где потерпевшая высказала претензии о непринятии заявления. Однако проведенная по данному факту проверка показала, что к потерпевшей полиция прибыла вовремя и претензий она не имеет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Павлодарской области.

Как сообщили в ведомстве, в ходе отработки данного факта установлено, что 19 сентября текущего года в 22:11 часов поступил вызов о нападении на девушку. По данному вызову выехала следственно-оперативная группа, и шесть автопатрулей. Данный факт зарегистрирован 19 сентября 2019 года, и по нему проводится досудебное расследование.

Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к данному факту.

- Стоит отметить, что в Департаменте полиции на постоянной основе сотрудниками ЦОУ контролируется своевременный выезд и прибытие нарядов комплексных сил полиции и дежурных следственно-оперативной группы на место происшествия. Проводится мониторинг вызовов путем обзвона по "Обратной связи". У заявителей запрашиваются претензии и жалобы, к работе сотрудников полиции, по своевременному и качественному обслуживанию вызовов. Также и по данному вызову, 19 сентября 2019 года, сотрудник ЦОУ позвонил к потерпевшей, которая сообщила, что полиция прибыла вовремя и претензий не имеет. Со слов самой потерпевшей, видео в социальную сеть выложила ее знакомая с целью побыстрее найти подозреваемого, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись с камеры видеонаблюдения о нападении на девушку в подъезде. Камера сняла, как девушка вошла в подъезд и направилась к лифту, за ней шел человек в куртке с капюшоном. Он схватил девушку за шею, началась борьба - девушка пыталась вырваться. Затем нападавший и жертва, продолжая движение, исчезли из зоны видимости видеокамеры, но через пару секунд, нападавший снова появился в кадре и выбежал из подъезда.

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