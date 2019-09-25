Маслихат определил места для проведения митингов в Алматы

Также определен порядок проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций.

На портале электронного правительства в разделе "Открытые НПА" размещен для публичного обсуждения проект решения маслихата Алматы "О дополнительном регламентировании порядка проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, сообщает Zakon.kz.

Так, документ предусматривает следующие места для проведения митингов и собрания - сквер за кинотеатром "Сары Арка" в 4-м микрорайоне и парк "Южный" по ул. Жарокова.

Также определен порядок проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций.

Об их проведении подается заявление в местный исполнительный орган – акимат Алматы. Заявление подается не позднее чем за 10 дней до намеченной даты проведения мероприятия.

В заявлении указываются цель, форма, место проведения мероприятия или маршруты движения, время его начала и окончания, предполагаемое количество участников, фамилии, имена, отчества уполномоченных (организаторов) и лиц, ответственных за соблюдение общественного порядка, место их жительства и работы (учебы), дата подачи заявления. Срок подачи заявления исчисляется со дня его регистрации в местном исполнительном органе.

Акимат города рассматривает заявление и сообщает организаторам о принятом решении не позднее, чем за пять дней до даты проведения мероприятия, указанного в заявлении.

Как отмечается, для обеспечения прав и свобод других лиц, общественной безопасности, а также нормального функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности зеленных насаждений и малых архитектурных форм, акимат при необходимости может предложить иные время и место проведения мероприятия.

При проведении собраний, митингов, шествий, пикетов, демонстраций уполномоченные (организаторы), а также иные участники обязаны соблюдать общественный порядок.

Организаторами и участниками мероприятия не допускаются:

- препятствование движению транспорта и пешеходов;

- создание помех для бесперебойного функционирования объектов инфраструктуры населенного пункта;

- установление юрт, палаток, иных временных сооружений без согласования с местным исполнительными органами;

- вмешательство в любой форме в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятия;

- нанесение ущерба зеленым насаждениям, малым архитектурным формам;

- иметь при себе холодное, огнестрельное и иное оружие, а также специально подготовленные или приспособленные предметы, которые могут быть использованными против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба гражданам и собственности юридических лиц.

- участие в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В местах проведения собрания, митинга, шествия, пикета или демонстрации не допускается:

- распитие алкогольных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов;

- использование транспарантов, лозунгов, иных материалов (визуальных, аудио-видео), а также публичные выступления, содержащие призывы к нарушению общественного порядка, совершению преступлений, а также оскорблений.

Документ также предусматривает, что акимат города запрещает собрание, митинг, шествие, пикетирование или демонстрацию, если целью их проведения является разжигание расовой, национальной, социальной, религиозной нетерпимости, сословной исключительности, насильственное ниспровержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность республики, а также нарушение других положений Конституции, законов и иных нормативных актов РК, либо их проведение угрожает общественному порядку и безопасности граждан. Все собрания, митинги, шествия, пикеты или демонстрации должны носить мирный характер.

Не допускается проведение массовых мероприятий на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также у организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения (городской общественный транспорт, снабжение водой, электроэнергией, теплом и другими энергоносителями) и учреждений здравоохранения и образования.

Собрания, митинги, шествия, пикеты и демонстрации должны быть безусловно прекращены по требованию представителя акимата в случаях, когда:

- не было подано заявление;

- состоялось решение об отказе;

- нарушен порядок их проведения, а также при возникновении опасности для жизни и здоровья граждан, нарушение общественного порядка.

В случае отказа от выполнения законных требований представителя акимата города, по его указанию органами внутренних дел принимаются необходимые меры по прекращению собрания, митинга, шествия, пикета, демонстрации и т.п.

Лица, нарушившие установленный порядок организации и проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Материальный ущерб, причиненный во время проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций их участниками гражданам, общественным объединениям, государству, подлежит возмещению в установленном законом порядке.

Публичное обсуждение документа продлится до 8 октября 2019 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!