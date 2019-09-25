Нурканат Серикбаев стал чемпионом мира по дзюдо среди кадетов
Алима Жумагалиева в весе до 40 кг выиграла бронзовую медаль
Фото : Федерация дзюдо РК25 сентября 2019, 16:59
В финале Чемпионата мира среди кадетов по дзюдо в весе до 50 кг встретились казахстанец Нурканат Серикбаев и француз Ромэн Валадье, передает Zakon.kz.
Оба юных дзюдоиста начали схватку с разведки. До поры до времени никто не мог набрать баллы.
За две минуты до конца схватки Нурканат поймал соперника и пошел на удержание, которое и принесло ему победу.
Ранее бронзу в Алматы выиграла казахстанка в весе до 40 кг.
Альберт Ахметов
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