Нурканат Серикбаев стал чемпионом мира по дзюдо среди кадетов

Алима Жумагалиева в весе до 40 кг выиграла бронзовую медаль

В финале Чемпионата мира среди кадетов по дзюдо в весе до 50 кг встретились казахстанец Нурканат Серикбаев и француз Ромэн Валадье, передает Zakon.kz.

Оба юных дзюдоиста начали схватку с разведки. До поры до времени никто не мог набрать баллы.

За две минуты до конца схватки Нурканат поймал соперника и пошел на удержание, которое и принесло ему победу.

Ранее бронзу в Алматы выиграла казахстанка в весе до 40 кг.

Альберт Ахметов

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