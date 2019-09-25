Магнитная буря обрушится на Землю
Завершится магнитная буря в предстоящий понедельник.
Фото : pixabay.com25 сентября 2019, 17:11
В предстоящие выходные Землю ждет магнитная буря, сообщает rg.ru.
О возбуждении магнитосферы сообщается в официальном прогнозе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Судя по графикам, буря начнется ранним утром в субботу.
Впрочем, она будет далеко не самой мощной. Завершится магнитная буря в предстоящий понедельник.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4987461-3bd00d5444525a2f2ca30fe9de741dad
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...