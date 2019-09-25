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Магнитная буря обрушится на Землю

Завершится магнитная буря в предстоящий понедельник.

Фото : pixabay.com25 сентября 2019, 17:11

В предстоящие выходные Землю ждет магнитная буря, сообщает rg.ru.

О возбуждении магнитосферы сообщается в официальном прогнозе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Судя по графикам, буря начнется ранним утром в субботу.

Впрочем, она будет далеко не самой мощной. Завершится магнитная буря в предстоящий понедельник.


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