Магнитная буря обрушится на Землю

Завершится магнитная буря в предстоящий понедельник.

В предстоящие выходные Землю ждет магнитная буря, сообщает rg.ru.

О возбуждении магнитосферы сообщается в официальном прогнозе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Судя по графикам, буря начнется ранним утром в субботу.

Впрочем, она будет далеко не самой мощной. Завершится магнитная буря в предстоящий понедельник.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!