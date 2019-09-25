100 дней со дня создания МТИ РК: достижения и перспективы 

Министерством уже проделана и ведется очень большая работа для развития казахстанского бизнеса и сбыта продукции, как на внутренних, так и на внешних рынках.

На днях в Ереване подведут итоги первой пятилетки Евразийского экономического союза. Созданный для упрощения и расширения торговых связей наших стран, сегодня ЕАЭС стал огромным и весьма заманчивым рынком. Как торговать на этом рынке нашей стране определяется специальным ведомством - Министерством торговли и интеграции. За три первых месяца существования МТИ успело "показать зубы", смогло защитить нескольких экспортеров от несправедливых барьеров и определить, как и куда будут двигать казахстанские товары. Более подробно о том, что уже сделано руководством министерства за 100 дней, прошедших со дня создания МТИ, и что еще предстоит претворить в жизнь, изучил Zakon.kz.

Почему возникла необходимость создания МТИ

Елбасы Нурсултан Назарбаев неоднократно заявлял о важности осуществления активной торговой политики. А в предвыборной программе и в Послании президента РК Касым-Жомарта Токаева большой акцент сделан на расширение торговли. Крайне важно в эпоху развернувшихся торговых противостояний между крупнейшими игроками глобальной экономики выстроить разумную и конкурентоспособную торговую политику и инструменты, которые реально помогут нам защитить интересы нашего бизнеса на мировых рынках и национальные интересы в экономических интеграционных процессах. "Будет усилена работа по привлечению иностранных инвестиций, а казахстанские товары и услуги будут активно продвигать на внешних рынках", - заявлялось в предвыборной платформе Токаева.

17 июня 2019 года Указом Президента РК создано Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан (МТИ). Ему переданы функции и полномочия Министерства национальной экономики РК в области формирования и реализации внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей. Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК- в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений. А также Министерства иностранных дел РК - по координации деятельности в сфере продвижения экспорта. Новое министерство возглавил Бахыт Султанов.

Работа министерства выстроена по трем ключевым направлениям: внутренняя торговля, поддержка экспорта, торговая дипломатия. То есть, по решению Президента в Казахстане произошло аккумулирование торговой политики, как внутренней, так и внешней, в одних "руках". Ведь и в предвыборной платформе Касым-ЖомартаТокаева, и в недавнем Послании народу Президент уделил большое внимание продвижению наших товаров на внешние рынки. В эпоху торговых войн мы должны не только удержать свои позиции в экспорте, но расширить присутствие казахстанской продукции в других странах. И именно на это нацелена основная работа нового министерства.

Глава МТИ Бахыт Султанов, выступая на брифинге перед журналистами 9 сентября, даже назвал себя "коммивояжером по продвижению казахстанского бренда".

- Мне приходится часто быть в разъездах. Выступать таким коммивояжером по продвижению казахстанского бренда. Эту задачу передо мной поставил Глава государства. В его в предвыборной программе и в Послании народу Казахстана большой акцент сделан на расширение торговли, – сказал министр.

Своевременность создания МТИ отмечали все заинтересованные игроки рынка: и предприниматели (в лице НПП "Атамкенен") и защитники прав потребителей, которые впервые заключили соглашение о сотрудничестве с госорганом, разрабатывающем политику по ЗПП.

И все же главная задача МТИ – восстановить координацию действий уполномоченных государственных органов для эффективного управления и решения вопросов защиты внутреннего рынка, оказать максимальную поддержку казахстанской продукции на внешних рынках, а также способствовать развитию бизнеса в регионах.

Торговая дипломатия

1 октября 2019 года состоится заседание Высшего Евразийского экономического Совета. И, наверное, прежде всего, стоит вспомнить о том, что уже сделано руководством МТИ за прошедшие 100 дней в сфере развития торговой дипломатии.

Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев на заседании Бюро Политсовета партии "Nur Otan" отметил важность осуществления активной торговой политики. В то же время, Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием к народу, акцентировал внимание на важности поддержки национального бизнеса на международных рынках. "Предстоит решительно повысить эффективность господдержки компаний, работающих на экспорт. Я говорю, прежде всего, о среднем бизнесе... Нужно поддержать наш МСБ", - сказал Токаев.

И основная нагрузка по поддержке легла именно на Минторговли.

Бахыт Султанов, выступая перед СМИ, отметил, что министерством на постоянной основе проводится работа по устранению барьеров, препятствующих развитию взаимной торговли на пространстве Евразийского экономического союза.

- Мы выявили 27 барьеров, которые нам мешают. Речь идет о таких сферах, как функционирование внутреннего рынка ЕАЭС, госзакупки, налоговое администрирование, трудовая миграция, АПК, техническое регулирование, СФС меры, энергетика, транспортная и таможенная политика. В тесном партнерстве с другими госорганами, региональными властями, отраслевыми ассоциациями и НПП "Атамекен" мы реализуем специальную "Дорожную карту" по устранению этих барьеров на рынках стран-партнеров. Срок исполнения Карты - до 2022 года. Мы инициировали корректировку самой Методологии рассмотрения барьеров ЕАЭС. Нужно упорядочить процедуру и ускорить сроки рассмотрения препятствий, чтобы они не превышали 3 месяцев с момента поступления обращения. Параллельно мы совместно с НПП "Атамекен" на постоянной основе мониторим законодательство государств-членов ЕАЭС, выявляя положения, которые не соответствуют нормам евразийской интеграции, – сообщил Бахыт Султанов.

Также он напомнил о том, что 6 декабря прошлого года главами государств-членов ЕАЭС было принята Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов. В этих целях министерством сейчас разрабатывается стратегия по развитию Евразийской интеграции до 2025 года.

- Наша позиция по дальнейшему развитию Евразийского союза – это исключительно экономическая интеграция. Вообще работа над интеграционными процессами очень сложная и со стороны не заметная. Мы ежедневно проводим интерактивные переговоры (в формате видео-конференций) с партнерами по Союзу. Проводятся заседания узких рабочих групп по отдельным вопросам, в том числе и по барьерам. Не менее 10 раз в год проводим Координационный совет по вопросам экономической интеграции. Его возглавляет Первый заместитель Премьер-Министра – Министр финансов А.А. Смаилов. Все материалы и документы, которые отрабатываются нами, впоследствии выносятся на рассмотрение Совета ЕЭК. Отработанные там вопросы позже обсуждаются на Межправсовете ЕАЭС, где Казахстан представляет Премьер-Министр – эти встречи проводятся 3-4 раза в год. И окончательные решения по ключевым вопросам функционирования Союза принимаются уже главами государств на Высшем евразийском экономическом совете – заседания ВЕЭС проходят 2-3 раза в год. То есть, мы каждый раз готовим пакет документов и предложений для Президента на встречу ВЕЭС и все заседания органов ЕАЭС полностью сопровождаются нашим министерством. Эта работа ежедневная, и не видна широкой публике. Но очень важная, – подчеркнул министр.

Также он сообщил, что в ближайшее время руководство МТИ планирует создать еще и Межведомственную рабочую группу по устранению барьеров, совершенствованию положений Договора о ЕАЭС и выработке консолидированной позиции Казахстана по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях органов ЕАЭС.

- В целом позиция МТИ - превратить Казахстан в страну с эффективной торговой политикой. Мы не можем оставаться перепродающей страной. У нас есть великолепные возможности и потенциал стать торгующей нацией, произведенным в Казахстане качественным товаром, – подытожил Бахыт Султанов.

Экономическая интеграция

О мерах поддержки отечественных производителей и содействия сбыту казахстанской продукции на внешних рынках как о еще одной приоритетной задаче МТИ говорилось много на коллегии ведомства, посвященной реализации послания Президента.

В целом, по итогам 1-го полугодия 2019 года общий объем экспорта составил 28 580,5 млн долл. США, что на 1,24% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (28 943,6 млн долл. США). За 1-ое полугодие текущего года экспорт товаров обрабатывающей промышленности составил 7 691,6 млн долл. США, сократившись на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7 852,8 млн долл. США).

В целях продвижения несырьевого экспорта товаров и услуг министерством за последние несколько месяцев проведена очень большая работа. Были внесены изменения в законодательные акты в части перераспределения части возвратных средств на предоставление льготного кредитования, предэкспортного и экспортного финансирования экспортоориенитированным проектам несырьевого сектора. Увеличен уставной капитал и внедрен механизм государственного гарантирования для АО "ЭСК "KazakhExport". Прогнозируемый эффект от капитализации и внедрения государственной гарантии - рост экспортной выручки на 210,2 млрд. тенге, а также рост налоговых поступлений на 14,6 млрд тенге. Также внесены изменения в Правила возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров в части внедрения нового вида возмещения – возмещение транспортных расходов. Прогнозируемый эффект от данной меры - увеличение конкурентоспособности товаров путем снижения себестоимости товара на экспортном рынке.

В целях реализации Послания Главы государства министерством начата работа по внедрению новой меры государственной поддержки - механизма акселерации компании. Данная мера позволит на ранних этапах выявлять потенциальных высокопроизводительных экспортоориентированных субъектов МСБ, с дальнейшим сопровождением по выходу на экспорт и оказанием точечных мер государственной поддержки.

Также министерством начата работа по рассмотрению вопроса применения более простых и быстрых процедур возврата НДС экспортерам (часто предприниматели сталкиваются с трудностями возврата НДС, многомиллионные средства экспортеров возвращаются годами. В результате чего у них возникает нехватка оборотных денежных средств, разрыв кассы и т.д).

Устранение барьеров для бизнеса

А 13 сентября 2019 года Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов встретился с предпринимателями на диалоговой площадке "Перспективы евразийской экономической интеграции". Встреча была организована при НПП "Атамекен" для того, чтобы предприниматели могли задать свои проблемные вопросы, которые возникают при работе на рынке ЕАЭС, и получить индивидуальные консультации. Министр не стал отрицать, что на рынках ЕАЭС еще остаются необоснованные ограничения и запреты. И это подтверждается цифрами. За 6 месяцев текущего года объем товарооборота со странами ЕАЭС снизился на 2,6%, в том числе импорт - на 0,9% и экспорт - на 6,3%.

Как сообщил Бахыт Султанов, для исключения негативных ситуаций, в которые попадает наш бизнес, МТИ на постоянной основе проводит работу по устранению барьеров, препятствующих развитию взаимной торговли и продвижению казахстанских товаров на рынках стран-партнеров по ЕАЭС. Причем для этого у нас имеются все инструменты.

- Мы вправе обратиться в Евразийскую экономическую комиссию и Суд ЕАЭС. И в случае, если нарушаются интересы наших добросовестных предпринимателей, то по нашему обращению Комиссия проводит необходимые разбирательства, по итогам которых принимаются уведомления в отношении государства-нарушителя о необходимости соблюдения договорно-правовой базы ЕАЭС, - отметил глава МТИ.

Так было в случае ограничения доступа на российский рынок наших продтоваров ряда известных фирм. В начале сентября введен временный запрет на ввоз на территорию РФ молочной продукции КТ "Зенченко и К". Ранее в июле 2019 года Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора определила наличие кишечной палочки в молоке данного производителя. Производитель лично привез два образца одной и той же партии молока для проведения исследования в лабораториях Россельхознадзора в г.Омск и г.Челябинск. При этом Челябинская лаборатория подтвердила наличие кишечной палочки, в то время как в Омской лаборатории исследования дали отрицательный результат. Еще один случай с продукцией казахстанского ОО "Айсберг ПВ", производитель замороженных полуфабрикатов из Павлодара. Россельхознадзор обнаружил в его продукции превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Но в казахстанских и независимых лабораториях РФ никакого превышения выявлено не было. При этом в нарушение Положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров, подлежащих ветеринарному контролю, утвержденному Решением Совета ЕЭК, лаборатории не сохранили образцы.

МТИ отправило запрос председателю Коллегии ЕЭК о том, чтобы ЕЭК таки напомнила Москве о необходимости выполнения ею договора о ЕАЭС.

Недавно Минторговли и интеграции заключило меморандум с Национальной палатой предпринимателей, в котором стороны договорились сотрудничать в налаживании безбарьерного доступа на рынки ЕАЭС. Минторговли обратилось к бизнесменам из НПП информировать министерство обо всех случаях препятствий. Чтобы не дожидаться "запрета на ввоз", а подключаться к решению проблем уже на этапе их зарождения.

Бахыт Султанов призвал казахстанских предпринимателей, которые сталкиваются с какой-либо проблемой при выходе на рынки стран-партнеров и решение которой зависит от определенных действий иностранных государств, обращаться в МТИ. Он пообещал, что там всегда готовы оказать содействие в решении возникших проблем, и ни один из поставленных представителями бизнеса вопросов не останется без внимания.

Кстати, недавно в случае со слухами вокруг еще одной казахстанской компании, успешно захватывающей российский рынок соли, от Минторговли РК прозвучало весьма жесткое заявление: "Ролики, которые появились в Интернете, наносят ущерб нашим предприятиям, добросовестному бизнесу и выводят его из конкуренции. Поэтому такое положение событий нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что выдача заведомо ложной информации в СМИ, тем более в социальные сети нарушат ряд законодательных норм как в РК, так и в РФ. Поэтому мы призываем российские власти предпринять определённые действия против людей, которые это осуществляют".

Институт продвижения экспорта QazTrade

Достижением нового министерства и стало принятие решения о расширении числа торговых представительств Казахстана за рубежом.

Бахыт Султанов сообщил, что в Казахстане с целью концентрации инструментов развития в одном институте и продвижения экспорта на базе АО "Центр развития торговой политики" создано "единое окно" для экспортеров "QazTrade". Он будет выступать агентом между экспортером и государственными органами и всеми институтами в этой сфере, с "Казинвестом", Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Но главное - позволит МТИ вести единую скоординированную экспортную политику, в которой активно примут участие отраслевые государственные органы, Атамекен и КазахЭкспорт. То есть, "QazTrade" станет информационно-аналитической и сервисной платформой для бизнеса, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Принятые меры позволят достичь национального индикатора по увеличению объема несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году, 2 раза - к 2025 году.

- Наши торговые представительства за рубежом будут внешними офисами "QazTrade". До конца текущего года мы планируем расширить их сеть. В мировой практике торгпредства являются одним из основных и эффективных инструментов расширения торговых отношений. В этих офисах будут работать наши квалифицированные "лоббисты" для продвижения казахстанских товаров на зарубежные рынки. Упор делается на развитие региональной и приграничной торговли.

Развитие электронной коммерции

Выступая на XII Астанинском экономическом форуме "Вдохновляющий рост: люди, города, экономики" Елбасы Н.А.Назарбаев сказал, что "проникновение новых технологий в сферу традиционной торговли значительно повысили ее эффективность". "Согласно прогнозам, при отсутствии негативных факторов (торговых войн), потенциал мировой торговли благодаря цифровизации составит около 2% ежегодного роста к 2030 году".

Именно поэтому одним из приоритетов руководства МТИ является развитие современных форматов торговли. Еще в апреле 2019 года в стране был принят Закон по развитию бизнес-среды и регулирования торговой деятельности, которым предусмотрено развитие электронной и биржевой торговли, утверждена Дорожная карта по развитию электронной коммерции на 2019-2025 годы.

26 августа 2019 года между Министерством и онлайн-ритейлером №1 в России "Wildberries" подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве, которое предусматривает участие казахстанских экспортеров в международной торговле с использованием каналов электронной торговли на всех территориях присутствия "Wildberries". Планируется проведение аналогичной работы с другими зарубежными интернет-площадками для продвижения казахстанских товаров на экспорт. В том числе с крупнейшей в мире онлайн B2B торговой платформой Alibaba.

А 14 сентября 2019 года министр торговли и интеграции заключил Меморандум с "Казпочтой" (МТИ, "Казпочта" и "Центр развития торговой политики "QazTrade"), в котором стороны договорились наладить оперативный обмен информацией касательно развития электронной торговли, в том числе данными, аналитическими обзорами, результатами маркетинговых исследований, а также информацией о государственных регулятивных мерах. При этом Минторговли будет оказывать содействие в рассмотрении возможности предоставления возмещения транспортных затрат и возможности субсидирования почтовых услуг в рамках экспорта отечественными товаропроизводителями, а также по развитию транзита зарубежных товаров через Казахстан. "QazTrade", в свою очередь, будет оказывать содействие в части информационно-аналитической поддержки рынка электронной торговли и обучения игроков рынка электронной торговли. "Казпочта" же взяла обязательства в проведении анализа потребителей, изучении препятствий и ограничений отечественных предпринимателей на внешних рынках.

- Мы поставили цель увеличить долю электронной коммерции в общем объеме торговли в стране с 3 до 5 % за пять лет, - сказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Цифровизация почтовых услуг и открытие фулфилмент-центра способствует переходу наших предпринимателей в онлайн-торговлю. Правительство способствует выходу товаров наших производителей на мировые рынки, в том числе через сотрудничество с онлайн-ритейлерами с мировым именем и авторитетом.

К слову, свои предложения по развитию товарных бирж высказали члены Общественного совета Минторговли. От имени Союза товарных бирж "Отан", они предложили МТИ при регулировании сферы товарной биржевой деятельности большее внимание уделять выполнению своей компетенции в части создания условий для развития биржевых торгов, в том числе международных. Проводить качественный анализ и мониторинг деятельности товарных бирж с публикацией информации по вопросам биржевой торговли на официальном Интернет-ресурсе МТИ. А при осуществлении международного сотрудничества в сфере товарной биржевой деятельности активно подключать к этой работе казахстанские товарные биржи для обмена опытом. Все эти предложения были приняты руководством министерства к сведению, и уже началась их поэтапная реализация.

Повышение качества казахстанской продукции

Еще одним важным направлением работы МТИ является обеспечение высокого качества и безопасности казахстанских товаров. В рамках Предвыборной платформы Главой государства было озвучено принятие комплекса мер по защите рынка от некачественной и опасной продукции. О необходимости насыщения рынка качественной продукцией отечественного производителя Касым-Жомарт Токаев говорил в Послании народу Казахстана. Это также было отмечено Елбасы на заседании партии "Nur Otan".

Чтобы отечественные производители стремились к улучшению качества, сконцентрированные в министерстве инструменты технического регулирования и защиты прав потребителей, будут переориентированы.

- Мы не можем покупать продукцию, которая хуже по качеству и дороже, чем зарубежные аналоги. Эта цель проходит красной нитью через планы по развитию казахстанской экономики, которые были озвучены в предвыборной программе Президента и недавнем Послании народу Казахстана. Поэтому, мы сделали акцент на сферу технического регулирования. В своем Послании глава государства заметил, что мы увлеклись либерализацией законодательства. В свое время мы, работая над упрощением ведения бизнеса (в рамках Дуин бизнес) ввели процедуру условного выпуска (когда товар проходит "растаможку" с обязательством в течение 2 месяцев пройти испытание и получить сертификат соответствия). Но в итоге столкнулись с тем, что часто импортная продукция избегает процедуры сертификации и просто "растворяется" на нашем рынке. К сожалению, мы констатируем, что наша торговая система построена на дистрибьюторстве. Перекупщики, в том числе и импортеры, не заинтересованы в качестве продукта, их интересует быстрая прибыль. И они часто просто покупают сертификаты. Либо "серые", выданные аккредитованными органами с нарушениями процедур подтверждения соответствия (то есть без проведения испытаний), либо просто фальсифицированные документы - "черные", – отметил Бахыт Султанов.

По его словам, Национальный центр аккредитации уже начал работу по выявлению подобных фактов.

- Мы призываем добросовестных предпринимателей объединиться и совместно с нами защитить внутренний рынок от таких мошенников. Мы предлагаем поставить барьер такому "импортному мусору" и предлагаем вообще запретить ввоз на территорию Казахстана продукции без предварительных испытаний. То есть хотим, чтобы импортер сначала подтвердил качество товара, который хочет поставить на наш рынок, его соответствие нашим техтребованиям, а потом уже имел право на пересечение нашей границы, – дополнил министр.

Одним из эффективных инструментов противодействия теневому обороту и контрафакту является внедрение МТИ системы маркировки и прослеживаемости товаров. Сейчас пилотные проекты по маркировке запущены в табачной и алкогольной продукции, обуви, лекарственных препаратах. От внедрения механизма маркировки стоит ожидать положительного мультипликативного эффекта на экономику Казахстана.

Также идет работа над развитием лабораторной базы и системы оценки соответствия. Например, на базе Кентауского трансформаторного завода создается испытательная лаборатория по высоковольтному оборудованию. Результаты лабораторных испытаний и сертификат соответствия качества будут признаваемы во всех странах ЕАЭС.

- При этом мы пересматриваем наши стандарты качества в соответствии с международными требованиями. Техрегулирование сегодня - это один из проверенных, действенных инструментов поддержки в Казахстане экономики простых вещей. И, фактически, является заградительной, протекционистской мерой от недобросовестного импорта. Пересмотр стандартов позволит улучить конкурентоспособность нашей продукции и обеспечить свободный выход казахстанских товаров на внешние рынки. Кроме того, качественная продукция, изготовленная по высоким стандартам, получает возможность торговаться через транснациональные торговые сети, – сказал Бахыт Султанов.

Он отметил, что онлайн-ритейлеры с мировым именем и авторитетом у покупателя предъявляют высокие требования к качеству товара, который будет продаваться на их площадках. Но если наш товар высокого качества, торгуется и конкурентоспособен в Европе, то он, конечно же, будет столь же высокого качества и в нашей стране. То есть через совершенствование сферы техрегулирования, мы стимулируем качественное развитие нашего производства и торговли в целом.

Сейчас министерством разрабатывается План по повышению качества казахстанской продукции "Сапалы Казахстан", который позволит выстроить прозрачную систему ответственности всех участников рынка, внедрить современные цифровые системы мониторинга, прослеживаемости товаров и обеспечить их инфраструктурную стыковку глобальным вызовам (ЕАЭС, ВТО, ЕС и т.д.) и потребностям общества.

Глава государства в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года поставил задачу активизировать инструменты общественного контроля в отношении бизнеса, который должен нести ответственность перед потребителями и гражданами.

А потому, поддерживая производителей и продавцов министерство торговли уполномочено разрабатывать политику по защите прав потребителей. В конце лета МТИ опубликовало концепцию нового Закона о защите прав потребителей. Сейчас министерство формулирует нормы нового закона в тесном сотрудничестве с общественными объединениями в сфере защиты прав потребителей.

Целью Минторговли является поднять на новый уровень культуру потребителей. В настоящее время МТИ пересматривает систему защиты прав потребителей, пытается найти баланс между потребителем и торговцем/услугодателем. 20 сентября 2019 года, состоялась первая встреча Комитета по защите прав потребителей Минторговли с Республиканским общественным объединением "Национальная лига потребителей", где стороны заключили соглашение о сотрудничестве (включая законотворческую деятельность) и совместной работе над "потребительским просвещением". Поскольку "грамотный потребитель формирует добросовестного предпринимателя".

Новый же законопроект, над которым сейчас работает министерством совместно с общественностью, определит полномочия акиматов и ведомств по защите прав потребителей, а также ответственность субъектов внутренней торговли за их нарушение. Ведь потребитель - главный оценщик качества, как продукции, так и внутренней торговли в целом.

Внутренний рынок

Также руководство МТИ уделяет большое внимание развитию рынка казахстанских товаров и поддержке отечественного производителя.

Проблемы ценообразования на товары.

Как известно, согласно закону о торговле цены на товары определяются субъектами внутренней торговли. Регулируются только цены на социально значимые продукты питания. Сегодня они состоят из 19 наименований, 15 из которых являются переработанными пищевыми продуктами.

Министерство разработало новые Правила внутренней торговли, согласно которым с 16 августа 2019 года отечественные производители получили право размещать свою продукцию на всех торговых объектах. Магазины же, со своей стороны, обязаны предоставлять под казахстанские товары не менее 30% торговых площадей для наших продуктов питания со специальной маркировкой "Сделано в Казахстане".

Второй важной мерой, введенной МТИ, стало ограничение торговых надбавок на социально значимые продукты питания на не более 15%. Кроме того, розничные сети не могут выкупить бонус (ретро-бонус) у этих продавцов, а на остальные продукты питания можно выставить не более 5%.

За превышение максимальной цены на социально-значимые товары магазины будут штрафоваться на 100 МРП.

Кроме того, акиматы создают и используют резервы стабилизационных фондов, принцип действия которых заключается в том, чтобы покупать продукты питания во время сбора урожая, минимизировать цены и продавать их на внутреннем рынке во время сезонного повышения цен.

Создан новый механизм стабилизации цен - механизм кредитования субъектов предпринимательства. И теперь акиматы имеют возможность кредитовать торговые сети на льготных условиях, устанавливая обязательства по продаже социально значимых продуктов питания.

Чтобы удержать цену на должном уровне Минторговли налаживает и логистику: разрабатывает систему хранения и распределения товаров (чтобы обеспечить равномерное снабжение продтоварами все регионы страны и ликвидировать практику "сезонности"). МТИ планирует создать систему дистрибуции, которая объединит производителей, логистические компании и ритейлеры, а также рынки и "домашние магазины". Речь идет о оптово-распределительных центрах в разных регионах страны. Строительство ОРЦ создаст инфраструктурный комплекс, который будет восполнять отсутствие нормальных складских помещений, устранять неэффективных посредников и распределять товары по регионам в соответствии с потребностями.

Как видно из вышесказанного, за те 100 дней, что прошли со дня образования МТИ, то есть центрального органа, который занимается непосредственно решением проблем в сфере торговли, уже проделана и ведется очень большая работа для развития казахстанского бизнеса, и что не менее важно – сбыта продукции. Причем, как на внутренних, так и на внешних рынках. А ведь именно от этого зависит рентабельность предприятия или объекта, а также в целом экономическое состояние нашего государства.

Подготовил Владимир Демидов

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