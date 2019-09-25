Назначены заместители акима ЗКО

Ими стали Манкеев Мухтар и Егизбаев Серик.

Сегодня на активе аким области Гали Искалиев представил своих новых заместителей. Ими стали Манкеев Мухтар Наурызбаевич и Егизбаев Серик Рахметоллаулы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

Манкеев Мухтар будет курировать вопросы предпринимательства, промышленности и инвестиций, сельского хозяйства, ветеринарии, жер қатынастары, туризма. Егизбаев Серик будет курировать вопросы внутренней политики, образования, молодежной политики, культуры, религии, развития языков.

Манкеев Мухтар Наурызбаевич – 1984 года рождения, образование – высшее, окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, университет Оулу в Финляндии по специальностям «инженер», "бакалавр экономики", "магистр бизнес-администрирования".

В разные годы работал:

- руководителем Западно-Казахстанского областного филиала "Жасыл Ел", руководителем Республиканского штаба "Жасыл Ел",

- менеджером АО "Национальный холдинг "Самгау",

- директором департамента АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий" Министерства индустрии и новых технологий РК,

- управляющим директором – членом правления АО "Астана Innovations",

- заместителем акима Северо-Казахстанской области.

До назначения работал директором компании "Финский Бизнес Хаб", Председателем Совета Общенационального движения "Казахстан 2050".

Он будет курировать вопросы предпринимательства, промышленности и инвестиций, сельского хозяйства, ветеринарии, жер қатынастары, туризма.

Егизбаев Серик Рахметоллаулы – 1963 года рождения, образование – высшее, окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «агроном», Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист" и Академию государственной службы при Президенте РК. Кандидат экономических наук.

В разные годы работал:

- главным инспектором, заместителем заведующего отделом аппарата акима ЗКО,

- начальником отдела организационной работы департамента Министерства финансов РК,

-главным инспектором отдела социально-культурного развития, главным инспектором организационно-инспекторской работы и территориального развития Канцелярии Премьер-Министра РК,

-государственным инспектором, заместителем заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК,

- вице-министром сельского хозяйства РК.

До назначения работал в должности заместителя председателя Правления АО "РТРК "Qazaqstan".

Он будет курировать вопросы внутренней политики, образования, молодежной политики, культуры, религии, развития языков.

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