По факту ДТП с автобусом в ВКО начато досудебное расследование

Назначены необходимые экспертизы.

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, вблизи станции Айгыржал Аягозского района ВКО начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 1 УК РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства и причины ДТП. Назначены необходимые экспертизы.

- 25 сентября водитель пассажирского транспорта 1982 г.р. не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет, после чего автобус лег на бок. В автобусе находились 25 пассажиров. Со слов водителя причиной ДТП послужила поломка левой передней рулевой тяги, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло ранним утром, около 06:20, 25 сентября на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" км. 812 (с.Айгыржал, Аягозского района, участок на реконструкции АО "К-Дорстрой"). В результате ДТП 4 человека получили ранения.

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