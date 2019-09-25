По факту ДТП с автобусом в ВКО начато досудебное расследование
Назначены необходимые экспертизы.
Фото : lenta.inform.kz25 сентября 2019, 17:56
По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, вблизи станции Айгыржал Аягозского района ВКО начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 1 УК РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства и причины ДТП. Назначены необходимые экспертизы.
- 25 сентября водитель пассажирского транспорта 1982 г.р. не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет, после чего автобус лег на бок. В автобусе находились 25 пассажиров. Со слов водителя причиной ДТП послужила поломка левой передней рулевой тяги, – сообщили в пресс-службе областного ДП.
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло ранним утром, около 06:20, 25 сентября на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" км. 812 (с.Айгыржал, Аягозского района, участок на реконструкции АО "К-Дорстрой"). В результате ДТП 4 человека получили ранения.
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