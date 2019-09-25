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Змея на улице Актау попала на видео

Не опасна ли она для людей? - задаются вопросом очевидцы.

Фото : pikabu.ru25 сентября 2019, 18:01

Сегодня, 25 сентября в 11 микрорайоне города Актау очевидцы сняли на видео змею, ползущую по асфальту, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Tumba.kz.

В комментарии к видео отмечается:

- Сняли змею, которая вела себя на оживленной дороге как у себя дома. В них не разбираюсь, возможно, опасна для людей. Как себя вести при встрече с этим гадом?


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