Назарбаев: Необходимо перенимать опыт других стран в вопросе информационной безопасности

Кроме того, Назарбаев дал поручения Правительству и акимату Актюбинской области.

Состоялось заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности страны и социально-экономического развития Актюбинской области.

- Первый вопрос – это информационная безопасность. Вопрос весьма актуальный. В настоящее время в сравнении с традиционными СМИ преобладает Интернет, в том числе социальные сети. С одной стороны это хорошая тенденция. В Интернете много познавательной и обучающей информации. С другой стороны, есть и угрозы, связанные с обеспечением кибербезопасности, - сказал Елбасы.

Председатель Совета Безопасности подчеркнул важность изучения международного опыта в сфере обеспечения информационной безопасности.

- Нам необходимо перенимать опыт других стран в этом вопросе. С одной стороны, нужно поддерживать данное развитие, но в то же время важно обеспечить безопасность людей, - сказал Первый Президент Казахстана.

Заслушав информацию по второму вопросу повестки заседания, Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на отдельных аспектах развития транзитно-транспортного потенциала Актюбинской области.

Кроме того, Елбасы указал на необходимость обеспечения благоприятной среды для развития предпринимательства и человеческого капитала в регионе.

Также на заседании были рассмотрены вопросы создания агропромышленного хаба западного макрорегиона.

По результатам заседания Совета Безопасности были даны соответствующие поручения Правительству и акимату Актюбинской области.

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