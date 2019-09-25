Коллектив Городской клинической больницы №4 выступил с открытым письмом

Мы знаем наших коллег не первый день, мы знаем, что они настоящие профессионалы, они провели тысячи операции, спасая жизни людей.

Коллектив Городской клинической больницы №4 города Алматы выступил с открытым письмом, сообщает Zakon.kz.

Задержаны наши коллеги врач-травматолог Канат Тезекбаев и анестезиолог Аскар Тунгушбаев.

Мы знаем наших коллег не первый день, мы знаем, что они настоящие профессионалы, они провели тысячи операции, спасая жизни людей. Это ВРАЧИ, которые внесли значимый вклад в развитие отечественного здравоохранения.

Канат Марденович - высококвалифицированный специалист, активно осваивающий новые технологии в травматологии и ортопедии. Владеет 56 методами высокотехнологичных медицинских услуг. Является автором свыше 20 научных работ по травматологии и ортопедии, разработчик методического пособия по оказанию медицинской помощи при политравме. И это не считая пациентов, которым он дал возможность ходить, вернуться к полноценной жизни и радоваться.

За большой вклад в развитие отечественного здравоохранения и бескорыстный труд на благо здоровья народа Казахстан Канат Марденович был награжден нагрудным знаком "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в 2015 году ему присвоено звание "Алтын Дәрігер".

Учитывая высокое доверие со стороны Общества травматологов Казахстана, он был избран председателем филиала Республиканского общественного объединения "Казахстанская Ассоциация Травматологов-Ортопедов" в городе Алматы и Вице-президентом Республиканского общественного объединения "Казахстанская Ассоциация Травматологов-Ортопедов".

Наш молодой коллега анестезиолог Аскар Тунгушбаев - любящий муж, отец троих детей, младшему сыну Танирбергену только годик. Аскар участвовал в операциях ежедневно, с его помощью проводились самые сложные вмешательства, команда хирургов и травматологов всегда доверяли Аскару, коллеги ценят Аскара как целеустремленного, желающего овладеть профессией досконально, человека, любящего свою профессию и мы понимаем, что такие специалисты как он могут спасти еще тысячи пациентов. Но после таких испытаний судьбы вернется ли Аскар в медицину, жестоко наказывая врачей, не теряем ли мы профессионалов, не сеем ли мы сомнения среди молодежи, которые хотели бы стать врачами, зная, что врач всегда и во всем виноват, и будет всегда наказан. Надеемся, что данный случай будет рассмотрен объективно в рамках законодательства РК, и наши коллеги вернутся в наши ряды, и мы вместе спасем еще тысячи наших пациентов… А пока наша профессия - профессия врача остается самым опасным, страшно за завтрашний день, не знаешь за что тебя накажут, страшно за наших пациентов, которых возможно в будущем некому будет спасать…

- Врач – опасная профессия. Врачи не боги, врачи спасают жизни своим пациентам, прилагая все усилия, но порой бывает невозможно спасение пациента и в этом случае команда врачей пыталась спасти молодого человека, перенесшего тяжелую, сочетанную травму, - резюмируют коллеги задержанных.

Коллектив Городской клинической больницы №4

В Алматы арестован главный врач городской клинической больницы № 4 Канат Тезекбаев. Меру пресечения в виде задержания сроком на два месяца избрал специализированный межрайонный следственный суд № 2.

Позже еще один врач 4 ГКБ был арестован.

По информации пресс-службы Горсуда, 2 сентября 2019 года постановлением специализированного межрайонного следственного суда была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Аскара Тунгушбаева, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ст. 317 ч. 3 (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлёкшее по неосторожности смерть человека) УК РК.

Жена арестованного в Алматы главврача ГКБ 4 Каната Тезекбаева написала открытое письмо Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.

Позже стало известно, что Кудабаева отпустили из-под стражи.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о ситуации.

Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться в ситуации.

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