В столичном акимате рассказали о подготовке ко Дню пожилых людей

В этом году единовременная выплата к празднику всем пенсионерам по возрасту составит 6313 тенге(2,5 МРП).

1 октября в Казахстане празднуется День пожилых людей. В столичном акимате рассказали о том, как в Нур-Султане отметят этот праздник, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Так, ежегодно к этому празднику всем пенсионерам по возрасту осуществляется единовременная выплата, которая в этом году составит 6313 тенге(2,5 МРП). Получатели минимальных размеров пенсии рассчитывать на эту выплату не смогут, поскольку акимат уже выдавал им ее на День Конституции.

По словам и.о. заместителя руководителя Управления занятости и социальной защиты города Нур-Султан Ильи Скуба, к международному Дню пожилого человека, который празднуется 1 октября, будет производиться единовременная выплата в размере 6313 тг. (2,5 МРП) пенсионерам по возрасту. Эти меры не касаются получателей минимальных размеров пенсии, в связи с тем, что получили эту выплату на День Конституции.

- В городе Нур-Султан проживают более 82 тысяч пенсионеров по возрасту, из них 57 ветеранов ВОВ, приравненных к ним тружеников тыла, 25 тысяч лиц с ограниченными возможностями. Для пенсионеров города имеется бесплатный проезд, в том числе оказываются услуги по зубопротезированию, они направляются на санаторно-курортное лечение. Для получателей пенсии по возрасту 35% оплаты стоимости путевки, остальное покрывает государство. Для пенсионеров с минимальной пенсией 25% оплаты от стоимости, остальное покрывает акимат города Нур-Султан. Ветеранам ВОВ, лицам приравненным к ним и с ограниченными возможностями на бесплатной основе, - сказал и.о. заместителя руководителя Управления занятости и социальной защиты города Нур-Султан Илья Скуб.

Вместе с тем ко Дню пожилых в Концертном зале "Астана" организуют насыщенную музыкальную программу, где выступят участники ветеранской художественной самодеятельности. Также к празднику подготовили тематическую фотовыставку, экспозиуию художественного творчества, флешмоб, экскурсии. Предприятиями города планируется охватить более 40 тысяч человек.

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